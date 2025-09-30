تجارت خارجی ۸۳۵ میلیون دلاری اصفهان؛ امارات درصدر مبادی وارداتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی اظهار کرد: تشریفات صادرات ۷۹۷ هزار و ۶۹۱ تن کالا به ارزش ۵۲۶ میلیون و ۳۴ هزار دلار در ۶ ماه نخست امسال در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: تشریفات واردات ۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون دلار نیز طی این مدت از گمرکات استان اصفهان انجام شده و در مجموع صادرات و واردات از طریق گمرکات استان ۸۹۵ هزار و ۹۴۳ تن و به ارزش ۸۳۵ میلیون و ۱۳۷ هزار دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطر نشان کرد: طی این مدت ۲۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد توسط گمرکات استان مطابق پروانه‌های صادره شناسایی که از این میزان ۱۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال به خزانه واریز شده و ۱۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال مانده ضمانت نامه ماخوذه است.

کوهستانی افزود: درآمد واریزی به خزانه ۵۱ درصد، ضمانت‌نامه ماخوذه ۹۹ درصد و درکل درآمد گمرکات استان اصفهان ۶۷ درصد رشد داشته است.

وی اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۴۹۶ قلم برشمرد و گفت: در نیمه نخست امسال فرآوردهای نفتی ۱۶۹ میلیون دلار، محصولات لبنی ۷۲ میلیون دلار، چدن آهن و فولاد ۶۸ میلیون دلار، فرش ماشینی ۵۰ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن ۳۱ میلیون دلار عمده محصولات صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بود.

به گفته مدیرکل گمرکات استان کشورهای مقصد صادراتی اصفهان ۷۳ کشور بوده که پاکستان با ۱۵۸ میلیون دلار، عراق ۸۸ میلیون دلار، افغانستان ۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۶ میلیون دلار و ترکیه ۴۰ میلیون دلار عمده مقاصد صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بودند.

کوهستانی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه ابتدای امسال تشریفات واردات ۶۲ هزار و ۲۵۲ تن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون و ۱۰۳ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است.

امارات و چین در صدر مبادی وارداتی کالا به اصفهان

وی در خصوص عمده‌ترین اقلام وارداتی گمرکات استان گفت: در۶ ماهه امسال ماشین‌آلات مکانیکی ۱۵۵ میلیون دلار، ماشین‌آلات برقی ۳۴ میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات آن ۲۳ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد ۹ میلیون دلار و الیاف سنتیک ۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان وارد و ترخیص شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به مهمترین کشورهای مبدا وارداتی گمرکات استان اصفهان گفت: در شش ماهه ۱۴۰۴ امارات متحده عربی ۱۲۲ میلیون دلار، چین ۷۰ میلیون دلار، ترکیه ۴۱ میلیون دلار، آلمان ۱۹ میلیون دلار و ایتالیا ۱۶ میلیون دلار بوده‌است.