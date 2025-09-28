به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از انجام ۱۴۱ عملیات مرتبط با حوادث و حریق طی شهریور ماه سال جاری خبر داد.

موغاری در ادامه با اشاره به تعداد کل عملیات انجام شده اظهار داشت: در این مدت، ۵۱ مورد اطفای حریق و ۸۹ مورد امداد و نجات و بازدید ایمنی توسط آتش‌نشانی انجام شده است.

وی افزود: از مجموع عملیات صورت گرفته، موارد متنوعی از جمله ۶۰ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور، ۹ مورد تصادف وسایل نقلیه، ۲ مورد حادثه مربوط به انگشتر، ۱ مورد نشست زمین و گودبرداری، ۱۸ مورد حریق سطل زباله، ضایعات و نیزار، ۳ مورد نشت آب و آبگرفتگی، ۲ مورد اطفای پارک و فضای سبز، ۱۴ مورد حریق در اماکن مسکونی، ۶ مورد حریق در اماکن تجاری، ۱۳ مورد مواجهه با حیوانات، ۴ مورد اطفای وسایل نقلیه، ۱ مورد سقوط از ارتفاع و چاه، ۱ مورد اطفای دامداری، ۵ مورد کابل شبکه و ترانس برق، ۲ مورد سایر عملیات و ۳ مورد مصدوم تحت پوشش خدمات آتش‌نشانی قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قرچک تصریح کرد: همکاری و حضور به موقع تیم‌های عملیاتی، نقش مهمی در کنترل و مهار حوادث شهری ایفا می‌کند و شهروندان می‌توانند با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

این گزارش حاکی است که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با تلاش شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تمامی موارد اضطراری است.