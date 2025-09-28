شیرپور: اف-۱۴ اصفهان نقشه حمله ۵ فروند اف-۱۶ دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلبان علیرضا شیرپور، صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه «این پایگاه تنها مرکز نظامی بود که در جنگ ۱۲ روزه اخیر بهطور مستقیم وارد عملیات شد»، اظهار کرد: در روز ۲۵ خرداد، یک فروند اف -۱۴ با مانورهای دقیق توانست حمله ۵ فروند اف -۱۶ دشمن به مراکز حساس استان از جمله نطنز، یو.سی.اف، پایگاه هوایی و شهر اصفهان را خنثی کند.
وی افزود: پایگاه شهید بابایی بهعنوان یکی از استراتژیکترین مراکز نظامی منطقه، بهواسطه وجود هواپیماهای اف -۱۴ و نیروهای فنی و خلبانان متعهد، نقش کلیدی در دفاع هوایی کشور دارد. این پایگاه بهصورت ۲۴ ساعته در حالت آمادهباش است و خلبانان در موقعیت آلرت، آماده مقابله با هر تهدیدی هستند.
فرمانده پایگاه هشتم شکاری با اشاره به پروازهای متعدد روزهای نخست جنگ گفت: تعداد مأموریتهای گشت هوایی در پنج یا شش روز ابتدایی با مجموع پروازهای پس از دفاع مقدس برابری میکرد. حتی خودم علیرغم ممنوعیت پرواز برای فرماندهان پایگاه، شخصاً در برخی عملیاتها حضور داشتم.
شیرپور با بیان اینکه «خلبانان جوان همانند نسل گذشته با روحیهای ایثارگرانه پای کار آمدهاند» افزود: حتی یکی از خلبانان که به دلیل نقص فنی نتوانست پرواز کند، از شدت ناراحتی گریه میکرد. این روحیه نشاندهنده استمرار فرهنگ ایثار در نیروی هوایی است.
وی با اشاره به حمله دشمن به باند پروازی پایگاه در میانه جنگ خاطرنشان کرد: خلبانان با وجود سوراخشدن باند، با ریسک بالا مأموریتها را انجام دادند و خدا را شکر هیچگونه تلفات جانی نداشتیم.
فرمانده پایگاه هشتم شکاری گفت: آرامش و امنیت شهر اصفهان در روزهای جنگ حاصل تلاش شبانهروزی خلبانان و پرسنل نیروی هوایی بود، بهگونهای که زندگی مردم بدون تنش ادامه داشت. وی تأکید کرد: نیروی هوایی معمولاً مأموریتهای خود را چراغ خاموش انجام میدهد و بسیاری از اقدامات زمانبر است تا به مرحله انتشار برسد.
شیرپور با اشاره به همبستگی ارتش و سپاه در اجرای مأموریتها افزود: هماهنگی کامل میان نیروها موجب شد عملیاتها با موفقیت انجام شود و حتی برخی مقررات پروازی کنار گذاشته شد تا پروازهای صبح، ظهر و شب بدون وقفه ادامه یابد.
وی تصریح کرد: هواپیمای اف -۱۴ با قابلیت سوختگیری هوایی توان پوشش کامل فضای کشور را دارد و شکارهای هوایی در استانهای مرکزی، تهران و یزد مؤید این توانمندی است. امروز نیز خلبانان با علم به احتمال پایین بازگشت از مأموریت، با انگیزهای مضاعف آماده دفاع از کشور و مردم هستند.
