نقد و بررسی کتاب «تو عاشق شدی» همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس جلسه نقد و بررسی کتاب «تو عاشق شدی» به همت اداره ایثارگران شهرداری منطقه ۱۱ برگزار میشود.
کتاب «تو عاشق شدی» مجموعه خاطرات شفاهی سیروس صابری از روزهای دفاع مقدس و نبردهای رزمندگان ایرانی است که به قلم جواد کلاته عربی و آزاده جهان احمدی به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب، روایتی مستند و جذاب از زندگی سردار صابری است که حاصل همکاری نویسندگان کلاته عربی و آزاده جهاناحمدی میباشد. این اثر که با ادبیاتی کاملاً واقعگرا و عاری از هرگونه تخیل نگاشته شده، مسیر زندگی این فرمانده را از دوران جوانی و مبارزات انقلابی تا حضور در جبهههای دفاع مقدس و پس از آن به تصویر میکشد. نقطه قوت کتاب، روایت دقیق و موشکافانه سردار صابری از خاطراتش است.
در این نشست نقد و بررسی که با حضور مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ برگزار میشود، جواد کلاته عربی نویسنده کتاب، سیروس صابری راوی و محمد قاسمیپور حضور دارند. علاوه براین، استاد گلعلی بابایی، حسین جودوی و جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس مهمان این مراسم خواهند بود. اجرای جلسه را نیز علیرضا رحیم بصیری برعهده دارد.
براساس این گزارش، نشست نقد و بررسی کتاب «تو عاشق شدی» روز دوشنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس شهرداری منطقه ۱۱ برگزار میشود. از عموم علاقهمندان دعوت میشود برای حضور در این مراسم حضور پیدا کنند.
