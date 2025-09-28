عادل: سالانه بیش از ۱۵۰۰ وقف جدید در کشور ثبت می شود

حجتالاسلام غلامرضا عادل، در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که سالانه بیش از ۱۵۰۰ وقف جدید در کشور به ثبت میرسد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته وقف، این مناسبت را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد سازمان در حوزه وقف و بقاع متبرکه دانست و افزود: هفته وقف بستری مناسب برای اطلاعرسانی به مردم درباره فعالیتهای سازمان اوقاف است که موجب افزایش اعتماد عمومی و تشویق خیرین به انجام وقفهای جدید، بهویژه در حوزههای مورد نیاز جامعه میشود.
عادل با اشاره به سیاستهای جدید سازمان در زمینه مولدسازی موقوفات، گفت: در سالهای اخیر تلاش شده است با بهرهبرداری بهینه از ظرفیت موقوفات، زمینه تحقق نیات واقفین فراهم شود، در این راستا حمایت از شرکتهای دانشبنیان در دستور کار قرار گرفته که علاوه بر تولید، اشتغالزایی را نیز به همراه دارد.
وی همچنین ورود به حوزههای کشاورزی، دامداری و تجهیزات پزشکی را از عرصههای متنوع وقف عنوان کرد و افزود: خوشبختانه امروز شاهد تحقق اهداف توسعه وقف در این بخشها هستیم.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف از برگزاری نمایشگاهی در هفته وقف خبر داد و گفت: در این نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای شرکتهای مرتبط با وقف به نمایش گذاشته شد که با استقبال مسئولان و بازدیدکنندگان همراه بود.
وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمان اوقاف تصریح کرد: چندین پلتفرم مجازی برای معرفی امامزادگان و امور وقف راهاندازی شده و طرحریزیهای اجرایی نیت واقفین در فضای مجازی رشد قابل توجهی داشته است.
عادل در پایان اظهار داشت: مردم همچنان استقبال خوبی از وقف دارند و بهطور میانگین سالانه ۱۵۰۰ وقف جدید در سراسر کشور ثبت میشود. از سال گذشته وقف پول به عنوان شیوهای نوین مورد توجه قرار گرفته و روند توسعه آن ادامه دارد، ادارات شهرستانی نقش مهمی در نگهداری دقیق و اطلاعرسانی شفاف دارند که این امر موجب افزایش مشارکت مردمی در امر وقف خواهد شد.
