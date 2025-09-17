به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مدیران اوقاف و امور خیریه استان سمنان به میزبانی این اداره کل، از تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف و موقوفات خبر داد و بر ضرورت تعامل و همکاری همه‌جانبه میان دستگاه قضائی استان و ادارات اوقاف سطح استان، در مسیر حراست از موقوفات و تحقق نیات واقفین تأکید شد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع خادمان وقف و بقاع متبرکه، بر اهمیت موضوع وقف در منظومه فکری اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از وقف، خواستار استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی موجود در راستای حفاظت از حقوق موقوفات شد.

اکبری از نحوه عملکرد و کم‌وکیف «سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه استان سمنان» مطلع شد و در بخشی از سخنان خود بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پایش و ثبت دقیق اطلاعات موقوفات تأکید کرد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه ویژه وقف در احکام شرعی و قوانین موضوعه از آمادگی کامل دستگاه قضائی استان برای تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف و موقوفات خبر داد. وی خاطرنشان کرد: برخی از پرونده‌های وقفی از حیث حجم سرمایه و حساسیت اجتماعی، نیازمند دقت، تخصص و تسریع در رسیدگی هستند و دستگاه قضائی استان در این قبیل پرونده‌ها با سرعت، دقت، صحت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.

وی همچنین به ضرورت تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان و به‌خصوص اداره‌کل اوقاف استان اشاره کرد و گفت: طرح دعوی صحیح، دفاع مؤثر و اقدام به‌موقع، از شروط موفقیت در تثبیت حقوق موقوفات است، لذا انتظار می‌رود تیم‌های حقوقی مجرب با پشتیبانی لازم و ساختاری مناسب در این حوزه در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فعال باشند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر اهمیت صیانت و حمایت از وقف، موقوفات و نیات واقفین تاکید کرد و افزود: همه ما در حیطه وظایف خود موظف هستیم تا پشتیبانی و حمایت ارزشمند و مؤثری از موقوفات داشته باشیم و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان علاوه بر این وظیفه، می‌بایست به نحوی عمل کندکه باهدایت موثر و تحقق نیات واقفین، کمک شایانی به رفع کم و کاستی‌ها و توسعه و عمران وآبادنی جامعه کند تا براین اساس، شاهد حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تعداد موقوفات در استان باشیم.