به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت، در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی ویژه از اصحاب رسانه و شهروندان برای همکاری در ارائه اطلاعات و تصاویر مداربسته که سرنخی برای کشفیات پلیس فراهم کرده است، آمارهایی از میزان اموال مکشوفه و تأثیر اقدامات انتظامی و قضایی ارائه داد.
وی گفت: مجموع گوشیهای تلفن همراهی که در سرقتها به سرقت رفته و همکاران من توانستند کشف کنند به بیش از ۴۰۰ گوشی رسیده است.
رئیس پلیس پایتخت افزود: از نمونه های کشف شده می توان به بیش از ۱۰ دستگاه خودروی ملاحظه شده و ۵۵ دستگاه خودروی دیگر که تغییر اصالت داده شده بود و آنها هم شناسایی شدهاند اشاره کرد.
وی همچنین به کشف بیش از ۱۵ قبضه سلاح اشاره کرد که میتوانست در دست سارقین خطراتی جدی ایجاد کند.
محمدیان همچنین به جانفشانی مأموران پلیس، و کشته شدن دو تن از همکاران پلیس آگاهی در درگیری مسلحانه با سارقین در یکی از استانها اشاره کرد و گفت: خدمتگزاران انتظامی لحظهای نه درنگ میکنند نه ترس به خود راه میدهند و جانانه مقابل سارقین میایستند.
وی ضمن تشکر ویژه از قوه قضائیه اعلام کرد: سیاستهای قضایی سختگیرانهتری در سالهای اخیر از جمله کاهش برخی تخفیفها و تسهیلات، در کاهش وقوع سرقتها مؤثر بوده است.
محمدیان اظهار کرد: ۵۳ درصد کاهش سرقتها در تهران بزرگ ثبت شده است؛ رقمی که آن را توفیق بزرگی می دانیم و تأکید می کنیم که شأن جامعه و شهروندان ما این نیست که حتی یک سرقت هم اتفاق بیفتد.
رئیس پلیس پایتخت در پایان به مردم و رسانهها توصیه کرد که در صورت مواجهه با کالای مشکوک یا مشاهده سرقت، اطلاعات و تصاویر را در اختیار پلیس قرار دهند و یادآور شد که بخش زیادی از این موفقیتها مرهون تلاشهای مشترک شهروندان و رسانههاست.
