به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد گفت: بیشترین میزان مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و بیش از ۱۰ سال از تدوین مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر بهینه‌سازی انرژی در ساختمان تأکید دارد، می‌گذرد.

وی افزود: برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی‌بر تدوین و الزامی شده که باید به آن توجه شود.

توکلی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مصرف مرتبط با گرمایش محیط است، تصریح کرد: می‌توان با روش‌های مرسوم و توصیه‌شده مانند پوشاندن دریچه کولر، دوجداره کردن پنجره‌ها و انتخاب تجهیزات با بازدهی بالا، بر مصرف بهینه تکیه کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: ایران به عنوان دومین دارنده مخازن گاز و سومین تولیدکننده شناخته می‌شود، اما این ثروت می‌تواند به تهدید تبدیل شود زیرا بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر، فرصت بیشتری برای مصرف بهینه ایجاد می‌کند.

توکلی یادآور شد: تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور از ابتدای سال تاکنون با افزایش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب همراه بوده است، در حالی که تأمین برق پایدار در روزهای اوج مصرف تابستان از مهم‌ترین اولویت‌ها بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: هم‌اکنون نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل گاز را دریافت می‌کنند و هیچ نیروگاهی در پاییز و زمستان با کمبود مواجه نخواهد شد، اما گذراندن زمستان بدون مشکل نیازمند مصرف بهینه گاز در منازل است.

وی افزود: رعایت نکاتی مانند پوشیدن لباس گرم، رسیدن به دمای آسایش و توجه به مبحث ۱۹ ساختمان‌ها ضروری است.

توکلی در پایان گفت: گروه‌های بازرسی و امداد گاز در صورت مشاهده مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها، تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و رعایت مبحث ۱۹، به ویژه در پایان کار ساختمان‌ها، الزامی است. این مقررات هر سال به ادارات دولتی ابلاغ و پیگیری می‌شود.