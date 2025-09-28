  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار، کلید مصرف بهینه گاز در ساختمان‌ها

مدیرعامل شرکت ملی گاز، رعایت مبحث ۱۹ را شرط گذر از زمستان بدون بحران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد گفت: بیشترین میزان مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان متمرکز شده است و بیش از ۱۰ سال از تدوین مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر بهینه‌سازی انرژی در ساختمان تأکید دارد، می‌گذرد.

وی افزود: برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی‌بر تدوین و الزامی شده که باید به آن توجه شود.

توکلی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مصرف مرتبط با گرمایش محیط است، تصریح کرد: می‌توان با روش‌های مرسوم و توصیه‌شده مانند پوشاندن دریچه کولر، دوجداره کردن پنجره‌ها و انتخاب تجهیزات با بازدهی بالا، بر مصرف بهینه تکیه کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: ایران به عنوان دومین دارنده مخازن گاز و سومین تولیدکننده شناخته می‌شود، اما این ثروت می‌تواند به تهدید تبدیل شود زیرا بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر، فرصت بیشتری برای مصرف بهینه ایجاد می‌کند.

توکلی یادآور شد: تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور از ابتدای سال تاکنون با افزایش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب همراه بوده است، در حالی که تأمین برق پایدار در روزهای اوج مصرف تابستان از مهم‌ترین اولویت‌ها بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: هم‌اکنون نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل گاز را دریافت می‌کنند و هیچ نیروگاهی در پاییز و زمستان با کمبود مواجه نخواهد شد، اما گذراندن زمستان بدون مشکل نیازمند مصرف بهینه گاز در منازل است.

وی افزود: رعایت نکاتی مانند پوشیدن لباس گرم، رسیدن به دمای آسایش و توجه به مبحث ۱۹ ساختمان‌ها ضروری است.

توکلی در پایان گفت: گروه‌های بازرسی و امداد گاز در صورت مشاهده مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها، تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و رعایت مبحث ۱۹، به ویژه در پایان کار ساختمان‌ها، الزامی است. این مقررات هر سال به ادارات دولتی ابلاغ و پیگیری می‌شود.

کد خبر 6604458
محمدحسین سیف اللهی مقدم

