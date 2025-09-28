پس از ۷ سال بلاتکلیفی طرح نیمه تمام آرامگاه شمس تبریزی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری صبح یکشنبه در بازدید از آرامگاه شمس تبریزی خوی با بیان اینکه این طرح در مساحت ۷ هزار مترمربع با زیربنای سه هزار و ۷۰۰ مترمربع از سال ۹۷ آغاز شده است، افزود: این طرح به دلیل محدودیت های مالی بلاتکلیف و نیمه تمام مانده بود که امسال با تزریق اعتبارات تکمیل می شود.

وی از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آرامگاه شمس تبریزی خوی خبر داد و اظهار کرد: فعالیت‌های اجرایی هم اکنون در این طرح تسریع یافته با ادامه تخصیص اعتبارات و مدیریت مناسب، پیش‌بینی می‌شود این طرح فاخر در سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: تکمیل طرح آرامگاه شمس تبریزی نه تنها خدمت‌رسانی به مردم شهرستان خوی را تضمین می‌کند، بلکه این مجموعه می‌تواند به عنوان الگویی ملی در استان و کشور معرفی شود و جایگاه خوی را در سطح گردشگری و فرهنگ ارتقا دهد.

صفری یادآ ور شد: فعالیت‌های عمرانی در بخش‌های مختلف شامل سازه اصلی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی فضاهای جانبی در جریان است و کارگران و تجهیزات عمرانی مشغول به فعالیت هستند.

هفتم مهرماه هر سال، روز شمس و مولانا، شهرستان خوی میزبان همایش‌های علمی و فرهنگی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی است. پیش‌تر این همایش‌ها در جوار آرامگاه برگزار می‌شد، اما نیمه‌تمام ماندن طرح باعث شده بود که در سال‌های اخیر همایش‌ها در مکان‌های دیگر برگزار شود.