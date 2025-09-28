  1. جامعه
۳۸۸ قطعه لوازم یدکی قاچاق خودرو در قیامدشت کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی خارجی قاچاق خودروهای سنگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در قیامدشت تخلیه و دپو شده که توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می شود.

این مقام انتظامی، عنوان داشت: با دستور مرجع قضایی این محل مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مشخص شد کالاهای مذکور در سامانه های اقتصادی ثبت نشده و فاقد اسناد گمرگی است.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی (دیسک و صفحه) خودروی سنگین قاچاق خارجی کشف شد که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

