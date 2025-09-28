۳۸۸ قطعه لوازم یدکی قاچاق خودرو در قیامدشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در قیامدشت تخلیه و دپو شده که توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می شود.

این مقام انتظامی، عنوان داشت: با دستور مرجع قضایی این محل مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مشخص شد کالاهای مذکور در سامانه های اقتصادی ثبت نشده و فاقد اسناد گمرگی است.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل ۳۸۸ قطعه لوازم یدکی (دیسک و صفحه) خودروی سنگین قاچاق خارجی کشف شد که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.