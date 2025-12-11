انقلاب فرصتی برای شکوفایی استعداد زنان؛ توانمندی زنان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با جمعی از بانوان منتخب استان سمنان در محل دفتر خود به جایگاه زن در تحولات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی فرصت شکوفایی استعدادهای اصلی زنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به معرفی توانمندی زنان کم کاری شده است، افزود: می‌بایست در این حوزه برنامه ریزی دقیق و هدفمند انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از مادران خواست فرزندانی دلاور و متعهد تربیت کنند، ادامه داد: در این صورت شاهد آینده بهتری برای فردای کشور خواهیم بود.

مطیعی با تاکید بر اینکه غرب در پشت صحنه با تهاجم فرهنگی قصد رسیدن به اهداف پلید خود را دارد، تصریح کرد: برای پیشگیری باید به سراغ معرفی توانمندی جامعه زنان پیش رفت.

وی تعاریف غرب از زنان را ضد ارزش خواند و افزود: اسلام و انقلاب اسلامی برای جایگاه زن ارزش و منزلت خاصی قائل شده که توجه به آنها ضروری است.