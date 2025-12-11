  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

انقلاب فرصتی برای شکوفایی استعداد زنان؛ توانمندی زنان معرفی شود

انقلاب فرصتی برای شکوفایی استعداد زنان؛ توانمندی زنان معرفی شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان انقلاب را فرصتی برای شکوفایی استعداد زنان برشمرد و گفت: توانمندی زنان بیش از پیش باید در جامعه معرفی و دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با جمعی از بانوان منتخب استان سمنان در محل دفتر خود به جایگاه زن در تحولات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی فرصت شکوفایی استعدادهای اصلی زنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به معرفی توانمندی زنان کم کاری شده است، افزود: می‌بایست در این حوزه برنامه ریزی دقیق و هدفمند انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از مادران خواست فرزندانی دلاور و متعهد تربیت کنند، ادامه داد: در این صورت شاهد آینده بهتری برای فردای کشور خواهیم بود.

مطیعی با تاکید بر اینکه غرب در پشت صحنه با تهاجم فرهنگی قصد رسیدن به اهداف پلید خود را دارد، تصریح کرد: برای پیشگیری باید به سراغ معرفی توانمندی جامعه زنان پیش رفت.

وی تعاریف غرب از زنان را ضد ارزش خواند و افزود: اسلام و انقلاب اسلامی برای جایگاه زن ارزش و منزلت خاصی قائل شده که توجه به آنها ضروری است.

کد خبر 6686114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها