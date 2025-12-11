هشدارسطح قرمز مه غلیظ درخوزستان؛ رانندگان ازسفرهای غیرضروری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان براساس هشدار سطح قرمز صادرشده از سوی هواشناسی مبنی بر اینکه پدیده مه غلیظ از ساعات اولیه بامداد جمعه آغاز شده و در ساعات شامگاهی نیز ادامه خواهد داشت، اعلام کرد تمامی محورهای استان بهویژه جادههای کوهستانی و راههای مواصلاتی بینشهری همچنین محورهای منتهی به شهر اهواز در معرض کاهش شدید دید افقی قرار دارند.
در این اطلاعیه از رانندگان خواسته شده است ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، هنگام تردد در شرایط مهآلود با سرعت مطمئنه رانندگی کرده، فاصله طولی را رعایت و از چراغ مهشکن و نور پایین استفاده کنند.
مرکز مدیریت راهها همچنین از کاربران جادهای خواست آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راهها را از طریق سامانه ارتباطی ۱۴۱ شامل تلفن گویای ۱۴۱، پایگاه اینترنتی و اپلیکیشن این سامانه دریافت کنند.
