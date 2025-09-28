  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

ارباب سلیمانی:خطابه‌های آتشین سید حسن نصرالله برگرفته از آیات قرآن بود

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی گفت: سبک زندگی شهید سید حسن نصرالله قرآنی بود و همه خطابه های آتشین او که قلب دشمن را نشانه می گرفت بر گرفته از آیات نورانی قرآن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در یادداشتی به مناسبت اولین سالروز شهادت سید الشهدای جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله که ۶ مهر سال ۱۴۰۳ ش / ۲۷ سپتامر ۲۰۲۴ م در پی بمباران ضاحیه بیروت در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

سید الشهدای جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله (ره)، تجسم آیات نورانی قرآن بود؛ در پرتو نور قرآن مسیر بندگی، مجاهدت و ایثار را با گام‌هایی استوار پیمود و در راه آرمان های قرآن به شهادت رسید.

وی صداقت و صلابتش، یادآور آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» بود؛ در میدان جهاد و مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی، با بصیرتی قرآنی و ایمانی خلل‌ناپذیر، در برابر ظلم ایستاد.

سبک زندگی او قرآنی بود و همه خطابه های آتشین او که قلب دشمن را نشانه می گرفت برگرفته از آیات نورانی قرآن بود؛ حرمت قرآن را پاس می داشت، در برابر عظمت قرآن متواضعانه سخن می گفت، کمترین توهین به کتاب آسمانی را بر نمی تافت و قاطعانه می گفت: «ما از این قرآن با جان‌هایمان حمایت می‌کنیم، با قلب‌هایمان حمایت می‌کنیم، با خون‌هایمان حمایت می‌کنیم، با پاره‌های جگرمان حمایت می‌کنیم و این مسئولیت همه ما است.» (سخنرانی در شبی با قرآن به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) - ۱۴۳۰ ه / ۲۰۰۹ م)

امروز که سالروز شهادت این اسوه ایمان و تقوا و سرمایه ماندگار جهان اسلام است، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند آن شهید جبهه مقاومت، از خداوند متعال مسئلت داریم که ما را از رهروان صادق راه قرآن و شهدا قرار دهد و توفیق ادامه ی راه شهیدان را به ما ارزانی دارد.

کد خبر 6604711
سیده فاطمه سادات کیایی

