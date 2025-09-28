موسویان: ۴۹۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در اصفهان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب فریدن اظهار کرد: طبق قوانین موضوعه دادستان‌ها مسئولیت‌های متعدد و خطیری از جمله رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیر الشاکی، مقابله با جرایم خشن، حمایت از حقوق خانواده زندانیان، تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستمر با مردم بر عهده دارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف شاخص دادستان‌ها که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه هم مورد اشاره قرار گرفته کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مسن بوده که خوشبختانه در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و شهرستان فریدن هم در این خصوص عملکرد قابل قبولی داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به عنوان افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم این میدان هستند، باید مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی و اجرایی بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده و از نزدیک مشکلات این واحدهای تولیدی، بررسی و اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات به عمل آید.

شایان ذکر است در پایان این مراسم با حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ ایمان معظمی گودرزی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب فریدن، معرفی و از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نیکبخت دادستان پیشین این حوزه قضایی تقدیر شد.