پرداخت ۳۰ درصد از مطالبات بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، مقرر شده تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات نیروگاههای خصوصی، پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات برق پرداخت شود که تاکنون حدود ۳۰ درصد این مطالبات کارسازی شده است.
وی همچنین از ثبت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی معاملات برق در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: این روند موجب خروج دولت و شرکت توانیر از خرید و فروش برق، پویایی بازار رقابتی و بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری در صنعت برق خواهد شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به توسعه بازار برق اظهار داشت: ایجاد تابلو برق آزاد موجب جذابتر شدن فضای کسبوکار و افزایش شفافیت در معاملات شده است.
به گفته وی، تنها در نیمه نخست امسال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معاملات در خارج از بازار عمده فروشی برق به ثبت رسید که نشاندهنده پویایی بازار و افزایش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق است.
