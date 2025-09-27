به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، در هشتمین همایش معاونین توسعه که با حضور معاونین توسعه و معاونین بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی به صورت وبیناری برگزار شد، یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه بهداشت را ابلاغ دستورالعمل کارانه عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل نقطه عطفی در حوزه بهداشت است و اجرای کامل آن میتواند منجر به ارتقای کارآمدی نظام سلامت شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه عملی به حوزه بهداشت، افزود: در برنامه هفتم توسعه، بر تقویت نظام شبکه بهداشت تأکید ویژه شده است و ما موظفیم این نگاه بهداشتمحور را علاوه بر وزارتخانه به دانشگاههای علوم پزشکی نیز تسری دهیم. توجه به حوزه بهداشت یکی از مولفههای مهم برای ارتقای عدالت در سلامت و توجه به مناطق محروم است.
رئیسی درباره نهضت تکمیل خانههای بهداشت گفت: تکمیل و اتمام خانههای بهداشت صرفاً به معنای ساخت و ساز نیست، بلکه مدیریت بهینه تجهیزات، جانمایی مناسب در روستاها، دسترسی آسان مردم و توجه به فاصلههای جغرافیایی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موفقیت این نهضت نیازمند همکاری استانها است، توضیح داد: بر اساس تفاهمنامه مربوطه، وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینهها را پرداخت میکند و تأمین ۵۰ درصد دیگر بر عهده استانها است. انجام صحیح و بهموقع این تعهدات از سوی استانها برای موفقیت برنامه بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما