شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ۴۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، در پی این گزارش، سازمان ملل متحد خواستار "پیشگیری در مقیاس جهانی" شده است.
بازین پمبه، وزیر ارتباطات و رسانههای ایالتی، به نقل از رسانههای محلی گفت: «از ۶۴ مورد ثبت شده تا ۲۶ سپتامبر، شامل ۵۳ مورد تایید شده و ۱۱ مورد احتمالی، ۴۲ مورد مرگ گزارش شده است که ۳۱ مورد از آنها در میان موارد تایید شده هستند.»
این شیوع در ۴ سپتامبر توسط دولت کنگو اعلام شد که شانزدهمین شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از زمان کشف این ویروس در سال ۱۹۷۶ است.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که کاسای یکی از شکنندهترین مناطق این کشور است و با سیستم بهداشتی ضعیف، دسترسی محدود به آب سالم، کمبود دارو و بهداشت نامناسب روبرو است.
جان آگبور، نماینده یونیسف در جمهوری دموکراتیک کنگو، در بیانیهای گفت: «شیوعهایی از این دست همچنین به ما یادآوری میکند که آمادگی جهانی و همچنین واکنش فوری چقدر مهم است.»
طبق گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت، موارد ابتلا در محدوده سنی ۰ تا ۶۵ سال قرار دارند و کودکان ۹ سال و کمتر بیشترین آسیب را دیدهاند.
در گزارش دیگری که توسط وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو منتشر شد، آمده است که ۲۱۰۳ نفر واکسینه شدهاند. طبق اعلام یونیسف، با بیش از ۲۰۰۰۰ دوزی که تاکنون تحویل داده شده است، حدود ۴۵۰۰۰ دوز دیگر در راه کاسای است.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که این واکسن تحت یک استراتژی واکسیناسیون حلقهای تجویز میشود که افراد در معرض خطر بالای ابتلا از طریق تماس با بیماران تایید شده را هدف قرار میدهد.
با شناسایی موارد جدید ابولا در بخشهای دیگری از منطقه بهداشتی بولاپه، مرکز شیوع بیماری، نگرانیها در حال افزایش است. سپاه پزشکی بینالمللی در گزارشی هشدار داد که شایعات مربوط به فرار افراد از مناطق آسیبدیده میتواند گسترش ویروس را فراتر از کاسای به استانهای همسایه یا حتی از طریق مرز به آنگولا تسهیل کند.
در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است: دو تا سه هفته آینده برای مهار انتقال در بولاپه و کاهش خطر شیوع بیشتر حیاتی خواهد بود. و خواستار نظارت پایدار، واکسیناسیون گستردهتر، پیشگیری قویتر از عفونت و مشارکت بیشتر جامعه شد.
در سپتامبر ۲۰۲۲، جمهوری دموکراتیک کنگو پایان پانزدهمین شیوع ابولا را که با یک مورد تایید شده در استان شرقی کیوو شمالی بروز کرده بود، اعلام کرد.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، ابولا یک تب خونریزیدهنده بسیار مسری است که باعث طیف وسیعی از علائم مانند تب، استفراغ، اسهال، درد عمومی و کسالت و در بسیاری از موارد، خونریزی داخلی و خارجی میشود.
