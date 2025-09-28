به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بررسی مسائل مرتبط با هفته دفاع مقدس و نقش دستگاه قضایی نشان می‌دهد آنچه در طول هشت سال دفاع مقدس رخ داد، تنها یک دفاع نظامی نبود بلکه «تولد فرهنگی» در جامعه بود که آثارش تا امروز در کاهش جرائم و افزایش سرمایه اجتماعی قابل مشاهده است.

یادآوری نقش قوه قضاییه در دوران دفاع مقدس

جهانگیر گفت: قوه قضاییه در همان سال‌های جنگ به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که خدمات‌رسانی می‌کرد، حضوری مؤثر داشت؛ هم در حمایت از رزمندگان در جبهه‌ها و هم در مقابله با کسانی که قصد ضربه‌زدن به امنیت داخلی را داشتند. وی افزود: دستگاه قضایی با اعمال قانون و برخورد با عناصر مخل امنیت، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها ایفا کرد.

جنگ؛ مصائب و دستاوردهای فرهنگی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: جنگ با همه مصائب و شهدا و خرابی‌هایی که بر جا گذاشت، از منظر فرهنگی یک زایش مثبت به همراه داشت. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در چهار دهه گذشته کمترین میزان جرائم و آسیب‌ها مربوط به دوره هشت سال دفاع مقدس بوده است؛ پدیده‌ای که باید آن را ناشی از روحیه ایثار، گذشت و معنویت دانست.

انسجام ملی، سدّ در برابر ترفندهای دشمن

جهانگیر تأکید کرد: انسجام ملی و وحدت، مؤثرترین سدی است که ترفندهای دشمن را نقش‌برآب می‌کند.وی با اشاره به حوادث منطقه‌ای اخیر گفت: این انسجام باعث شد توطئه‌های مختلف با شکست روبه‌رو شوند و از مردم خواست این سرمایه ملی را حفظ کنند تا کشور در مسیر تعالی گام بردارد.

ضرورت خنثی‌سازی جنگ روانی و شایعه‌سازی

معاونت پیشگیری از جرم گفت: فضای مجازی امروز مملو از شایعه و دروغ‌پراکنی است که هدفش خالی‌کردن دل مردم است. رسانه‌ها، خبرنگاران و همه کنشگران اجتماعی وظیفه دارند نقش دشمن را در این فضای مسموم خنثی کنند. وی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی با کسانی که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زنند برخورد خواهد کرد.

عفو و بازگشت به جامعه؛ نگاهی پدرانه و حکیمانه

جهانگیر درباره طرح‌های عفو گفت: عفوها یک نگاه پدرانه و رئوفانه است که با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری فرصت تازه‌ای به محکومان و خانواده‌های آنان می‌دهد تا زندگی جدیدی آغاز کنند. وی تأکید کرد: بهره‌مندی از این فرصت مستلزم مراقبت و استفاده صحیح از سوی خانواده‌ها و خود مشمولان است تا از ارتکاب جرایم جدید جلوگیری شود.

پیشگیری از جرم؛ موضوعی فرادستگاهی

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: پیشگیری از جرم یک مقوله فرادستگاهی است و قوه قضاییه بدون همراهی سایر نهادها نمی‌تواند به تنهایی موفق شود. وی از نقش نهادهای نظارتی مثل معاونت پیشگیری، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات در رصد و اصلاح ساختارها و فرآیندهای معیوب قدردانی کرد.

اصلاح ساختارها و کوتاه‌سازی فرآیندها برای کاهش جرم

جهانگیر تأکید کرد: یکی از بسترهای اصلی وقوع جرم، فرآیندهای طولانی و ساختارهای ناکارآمد است: «وقتی فرایندها طولانی و دست‌وپاگیر باشد، عده‌ای برای تسریع کارها سراغ راه‌های غیرقانونی می‌روند. اصلاح ساختارها و ساده‌سازی فرآیندها از وظایف نهادهای نظارتی و اجرایی است تا زمینه ارتکاب جرم کاهش یابد.

دعوت به مشارکت مردمی و ارتقای آگاهی

وی در پایان از تمام اقشار جامعه (مردم، بخش خصوصی، رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی) خواست تا در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از جرم مشارکت فعال داشته باشند و افزود: مشارکت مردم در بالا بردن بصیرت و آگاهی، بهترین راه برای جلوگیری از فریب‌خوردن و کاهش پرونده‌های قضایی است؛ در عین حال قوه قضاییه با قاطعیت با مرتکبان عمدی جرم برخورد خواهد کرد.