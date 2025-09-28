برکات دفاع مقدس چراغ راه مقاومت در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی ظهر یکشنبه دفاع مقدس را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و اسلام دانست و گفت: آثار و برکات آن تا امروز و در وقایع منطقه‌ای همچون جنگ ۱۲ روزه و مقاومت لبنان و غزه مشهود است.

وی گفت: آنچه امروز در جهان اسلام می‌بینیم، حاصل مجاهدت‌های امام راحل، شهدا، جانبازان و آزادگان است که مسیر مقاومت را هموار کردند.

قربانی افزود: سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و همرزمان شهیدش، فرصتی برای یادآوری ایستادگی و وحدت جبهه مقاومت است که با وجود ترورها و فشارهای دشمنان، همچنان قوی‌تر و منسجم‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و چالش‌های بین‌المللی، گفت: امروز چشم دنیا به جمهوری اسلامی است و نقش مردم و مسئولان در حفظ روحیه مقاومت و پاسداشت یاد شهدا بسیار تعیین‌کننده است.

مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان همچنین بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف در برنامه‌های گرامیداشت شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت تأکید کرد وگفت: این مناسبت‌ها علاوه بر پاسداشت شهدا، موجب آمادگی روحی و روانی مردم در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد شد.

قربانی با بیان ایمان به وعده‌های الهی و پیروزی جبهه مقاومت، تأکید کرد: سال جاری سال فروپاشی جبهه کفر و پیروزی حق بر باطل خواهد بود و ایران اسلامی همچنان پرچمدار مقاومت در جهان خواهد ماند.

مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر استمرار تأثیر دفاع مقدس، گفت: جبهه مقاومت قوی‌تر از گذشته ادامه دارد و جمهوری اسلامی پایدار و مقتدر باقی می‌ماند.