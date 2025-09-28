صادقی: باغات گردو در نور توسعه می یابد

نرگس صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از ارقام مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه نقش مهمی در افزایش تولید و ارتقای کیفیت گردو دارد.

صادقی با اشاره به میانگین عملکرد ۲.۲ تن گردو در هر هکتار باغات این شهرستان گفت: با فعالیت حدود ۴۵۰ بهره‌بردار در باغات گردوی شهرستان نور، پیش‌بینی می‌شود که امسال در حدود ۳۷۰ تن گردو برداشت شود.

وی مناطق میابند و کوهستانی بلده را به عنوان مناطقی با بیشترین سطح زیر کشت گردو در شهرستان نور معرفی کرد و افزود: شرایط آب و هوایی مساعد، نور کافی و خاک حاصلخیز این مناطق باعث شده تا ارقام گردوی کشت شده از مرغوبیت و کیفیت بالایی برخوردار باشند و مشتریان زیادی را به خود جذب کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور با اشاره به اهمیت توسعه باغات گردو گفت: استفاده از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی و خاک منطقه، بهره‌گیری از دانش فنی روز و حمایت از باغداران، از محورهای اصلی این طرح توسعه است که می‌تواند به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول منجر شود.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان و توسعه زیرساخت‌های لازم، شاهد رشد چشمگیر تولید گردو در شهرستان نور و ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.