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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

صادقی: عملکرد تولید نارنگی در نور ۲۵ تن در هکتار است

صادقی: عملکرد تولید نارنگی در نور ۲۵ تن در هکتار است

نور- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور از آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس در این شهرستان خبر داد و گفت: عملکرد متوسط تولید ۲۵ تن در هر هکتار است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال با عملکرد متوسط ۲۵ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۵۰۰ تن نارنگی از باغات نور برداشت شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور اظهار داشت: سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان ۱۳۰۰ هکتار است که از این میزان، ۳۰۰ هکتار به کشت نارنگی از ارقام مختلف پیج، یافا و انشو اختصاص دارد.

وی افزود: برداشت ارقام زودرس به‌ویژه نارنگی انشو آغاز شده و برداشت سایر ارقام نیز از نیمه آبان‌ماه در باغات شهرستان شروع خواهد شد.

صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵ بهره‌بردار در زمینه تولید نارنگی در شهرستان نور فعالیت دارند و با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی، کیفیت محصول امسال مطلوب ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6641188

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