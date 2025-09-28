  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

علوم پزشکی بوشهر رتبه ششم مراکز تحقیقاتی کشور را کسب کرد

بوشهر- سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کسب رتبه ششم کشوری این دانشگاه در میان ۶۶ مرکز تحقیقاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکر اله فرخی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ارزشیابی سالانه فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، موفق به کسب رتبه ششم در میان ۶۶ مرکز تحقیقاتی شد.

وی تصریح کرد: کسب رتبه ششم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، نشان‌دهنده جایگاه برجسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه پژوهش و فناوری است.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ضمن تبریک این موفقیت، اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند نتیجه تلاش‌های مستمر اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و مدیریت مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی است که با اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و توجه به رویکردهای فناورانه، در جهت ارتقای سلامت جامعه گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

وی گفت: ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، همه‌ساله بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با نظارت مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.

