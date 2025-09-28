علوم پزشکی بوشهر رتبه ششم مراکز تحقیقاتی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شکر اله فرخی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ارزشیابی سالانه فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، موفق به کسب رتبه ششم در میان ۶۶ مرکز تحقیقاتی شد.

وی تصریح کرد: کسب رتبه ششم کشوری در میان مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور، نشان‌دهنده جایگاه برجسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه پژوهش و فناوری است.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ضمن تبریک این موفقیت، اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند نتیجه تلاش‌های مستمر اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و مدیریت مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی است که با اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و توجه به رویکردهای فناورانه، در جهت ارتقای سلامت جامعه گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

وی گفت: ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، همه‌ساله بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با نظارت مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.