استاد بوشهری نشان جهانی «پیشروی سال» را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکر اله فرخی اظهار کرد: رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی توفیق یافت برای دومین بار متوالی، نشان معتبر بین‌المللی "Environmental Sciences in Iran Leader Award" را از پایگاه مرجع Research.com دریافت کند.

وی افزود: دوبرادران، استاد تمام دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی، موفق به کسب این جایزه ارزشمند در سال ۲۰۲۶ شد، وی پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ موفق به دریافت عنوان «پیشرو در علوم محیط‌زیست ایران» (Leader Award) از همین پایگاه بین‌المللی شده بود.

فرخی اضافه کرد: در جدیدترین گزارش پایگاه Research.com (نسخه ۲۰۲۶) که به معرفی برترین دانشمندان جهان در حوزه‌های مختلف می‌پردازد، دکتر دوبرادران با تکیه بر فعالیت‌های پژوهشی اثربخش و مرجعیت علمی در حوزه بهداشت محیط، بار دیگر این عنوان افتخارآمیز را از آن خود کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس تحلیل داده‌های کتاب‌سنجی در پایگاه‌های جهانی نظیر OpenAlex و CrossRef، این استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر موفق به کسب رتبه ۸ در بین تمامی دانشمندان علوم محیط‌زیست کشور و جایگاه ۲۵۵۴ در سطح جهانی شده است. کسب رتبه تک‌رقمی در سطح ملی برای دومین سال متوالی، گویای جایگاه ممتاز و رو به رشد مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی دانشگاه در تولید دانش باکیفیت و رقابت در تراز اول بین‌المللی است.

فرخی ضمن تبریک این موفقیت راهبردی و تداوم افتخارآفرینی به دکتر دوبرادران، جامعه نخبگان و دانشگاهیان خاطرنشان کرد: این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده توانمندی مدیریت علمی و پژوهشی وی و ارتقای نام دانشگاه در مجامع جهانی است.