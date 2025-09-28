عارف به ظفرقندی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مادر همسر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظفرقندی

خبر درگذشت مادر همسر گرامی‌تان موجب تاثر و تالم خاطر شد.

این ماتم را به جنابعالی، همسر محترمتان و خانواده معزز صمیمانه تسلیت می‌گویم.

بی‌گمان فقدان مادر، اندوهی سترگ و جانکاه است؛ مادری که مظهر مهر، صبوری و فداکاری است و یاد و نام نیک او همواره در خاطر نزدیکان و دوستدارانش باقی خواهد ماند. امید است خداوند مهربان، روح آن بانوی مؤمنه را در جوار رحمت خویش آرامش بخشد و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش نیکو مقدّر فرماید.

از درگاه حضرت حق، سلامتی و دوام توفیقات جنابعالی را نیز مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور