سراب «نیلوفر» چگنی باید قطب گردشگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در بازدید از روستای «سراب نیلوفر چنگایی»، اظهار داشت: روستاهای هدف گردشگری و بومگردی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد مناطق روستایی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: این روستاها با جذب گردشگران داخلی و خارجی، فرصتهای جدیدی برای اشتغال و درآمدزایی در بخشهای مختلف از جمله خدمات اقامتی، صنایعدستی، کشاورزی و صنایع غذایی فراهم میکنند.
فرماندار مرکز لرستان، گفت: بومگردی بهعنوان نوعی گردشگری پایدار، علاوه بر حفظ فرهنگ، سنتها و محیطزیست، باعث میشود که اهالی روستا بتوانند از طریق ارائه خدمات اقامتی، غذاهای محلی و صنایعدستی، درآمدزایی کنند و نیاز به مهاجرت به شهرها کاهش یابد.
درمنان، تصریح کرد: با حمایت دولت و سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و تبلیغات گردشگری، روستاهای هدف میتوانند تبدیل به قطبهای مهم اقتصادی شوند که نهتنها به حفظ محیطزیست و فرهنگ محلی کمک میکنند، بلکه نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن کشور دارند.
وی تصریح کرد: در نهایت، توسعه گردشگری روستایی و بومگردی، راهی مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، کاهش فقر و افزایش اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته است.
فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه «سراب نیلوفر» یکی از زیباترین سرابهای استان و کشور است و جزو روستاهای هدف گردشگری محسوب میشود، بیان کرد: هر گردشگری که وارد لرستان میشود از جاذبههای استان و شهرستان دیدن میکند حتماً یکی از مقاصدش همین روستاست.
درمنان، اظهارکردن: امروز توفیقی حاصل شد بهمنظور ایجاد زیرساختهای بهتر از این سراب بازدید کنیم تا هم محلی شود برای بومگردی و هم فضایی ایجاد شود که در رونق اقتصادی مردم و معیشت آنها اثربخش باشد و در آینده بهعنوان یک قطب گردشگری در استان و شهرستان معرفی شود.
