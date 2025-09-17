  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۹۸ کیلو تریاک در یک منزل در اصفهان کشف شد

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک سوداگرمرگ را دستگیر و ۹۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک را از منزلش کشف کردند.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی خوب مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد شخصی محموله‌ای سنگین از مواد افیونی را برای توزیع در منزلش در یکی از شهرستان‌های استان نگه دار کرده که در این رابطه اقدامات مأموران آغاز شد.

وی افزود: در بررسی‌های دقیق و تخصصی و با انجام تحقیقات گسترده میدانی در نهایت محل دپوی مواد و حضور متهم شناسایی و این سوداگر مرگ در عملیات هماهنگ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در این عملیات ۹۸ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک از منزل متهم کشف و فرد دستگیر شده نیز برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شد.

