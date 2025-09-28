اقتدار ملی و انسجام اجتماعی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر ساداتکرمی بعدازظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای شهرداری آمل که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: امروز جامعه ایران در شرایطی حساس قرار دارد که بهرهگیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب میتواند چراغ راه در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی باشد.
وی با اشاره به ضرورت شاخصگذاری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برای سنجش پیشرفت یا عقبماندگی، افزود: در مسائل دینی، پیادهروی اربعین بهعنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است.
رئیس بسیج دانشجویی مازندران تصریح کرد: سال گذشته این استان بیشترین اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور را با ۳۵۰۰ نفر به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور ثبت کرد و همچنین ۵۲۰۰ دانشجو در اردوهای جهادی مشارکت داشتند. به گفته وی، در ایامالبیض نیز ۳۲ هزار دانشجو در مازندران معتکف شدند که این آمار نشاندهنده بروز و ظهور ایمان در جامعه دانشجویی است.
ساداتکرمی در ادامه با اشاره به تجربه کشور در مدیریت بحرانهای اجتماعی و درمانی گفت: در حالیکه در کشورهای غربی بحرانها به درگیریهای اجتماعی و آشوب منجر شد، در ایران رزمایشهای نوعدوستی و کمکهای معیشتی شکل گرفت و مردم به یاری یکدیگر شتافتند.
وی با بیان اینکه ریشه این همبستگی در فرهنگ دفاع مقدس و ارزشهای آن است، افزود: امروز نیز در عرصههای ورزشی، جوانان غیور ایرانی پرچم کشور را در میدانهای جهانی برافراشته و افتخاراتی همچون مدالهای طلای امیرحسین زارع و محمدهادی ساروی در رشته کشتی، نشانگر استمرار روحیه پهلوانی و اقتدار ملی است.
رئیس بسیج دانشجویی مازندران همچنین بر ضرورت شناخت جبهه دشمن تأکید کرد و گفت: جبهه حق و باطل همواره در حال تقابل هستند و نمونه بارز آن را میتوان در رفتار نظام سلطه و صهیونیسم مشاهده کرد. به گفته وی، تاریخچه طولانی اقدامات خصمانه، جاسوسی و ترور توسط جریانهای استکباری نشان میدهد که این دشمنی ریشهدار است و امروز نیز با شبکههای گسترده جاسوسی علیه ایران ادامه دارد.
