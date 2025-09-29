به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر صبح دوشنبه در همایش «نقش مقاومت در تحقق مدیریت جهادی» که در رشت برگزار شد، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه دفاع جانانه از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود که مردم با حضور فعال خود، انسجام و اتحاد بانیان کار جهادی را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: ما در این جنگ از انقلاب و جمهوری اسلامی دفاع کردیم؛ دفاعی جانانه که همت رزمندگان و شهدای عزیز در حفظ تمامیت ارضی کشور نمود پیدا کرد.
مسئول بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با اشاره به هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: دشمن با شهادت فرماندهان ارشد نظامی قصد داشت مردم را به صحنه بیاورد، اما این حضور نه برای اهداف دشمن بلکه به نمایش گذاشتن انسجام و اتحاد بانیان کار جهادی بود.
سرهنگ رنجبر در ادامه به جایگاه ویژه کارمندان در تحقق مدیریت جهادی اشاره کرد و گفت: نقش جهادی داشتن کارمندان در عرصه خدمترسانی بسیار مهم است؛ آنها در خط مقدم خدمترسانی و مقاومت فرهنگی قرار دارند و باید این نقش به صورت جدی تقویت شود.
وی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی در شرایط امروز بسیار سخت است، افزود: از حضور فعال مردم، به ویژه کارمندان در اجرای و پشتیبانی این رویدادهای فرهنگی قدردانی میکنم و این حمایتها سرنوشتساز است.
