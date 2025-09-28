رئیس و اعضای ستاد انتخابات گیلان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس با هدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مرتبط، اعضا و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را معرفی کرد.

بر اساس این احکام، «علی باقری» به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شد همچنین «محمدرضا محسنی» به عنوان دبیر و عضو ستاد، «آرش فرزام‌صفت» رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، «مجید هاشم‌پور» رئیس کمیته اطلاع‌رسانی، «مهدی مهرجو» رئیس کمیته حراست، «سجاد عبداللهیان» رئیس کمیته فناوری اطلاعات و «امیر حسن‌زاد» عضو ستاد انتخابات و رئیس ثبت احوال استان تعیین شدند.