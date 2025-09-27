به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ستاد انتخابات خراسان شمالی که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون مشکلات آنتن دهی ۴۰ نقطه در خراسان شمالی رفع شده و مابقی نیز تا دو ماه آینده بررسی و پیش از انتخابات مرتفع خواهد شد.

وی افزود: هفت نقطه نیز به طور کامل فاقد پوشش مخابراتی هستند که نیازمند ورود جدی دستگاه‌های متولی برای تأمین زیرساخت‌های ارتباطی است؛ آن تن‌دهی برای سایر روستاها نیز تا دو ماه آینده بررسی و مشکلات مرتفع خواهد شد.

رستمی یادآور شد: برای انتخابات پیش رو باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی استفاده شود، به طوری که این دستگاه‌ها نیروی انسانی، پشتیبانی و تجهیزات خود را در اختیار فرمانداری‌ها قرار دهند.

وی بیان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی بتوانیم هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را ایمن و سالم برگزار کنیم.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه انتخابات شوراها به‌عنوان یک نهاد محلی از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: این انتخابات باید با رعایت بی‌طرفی و مشارکت بالا برگزار شود.

رستمی تأکید کرد: در حوزه کاربران شعب انتخاباتی باید از افراد باتجربه استفاده شود؛ هر روستا یک حوزه انتخابی است اما در انتخاب کاربران شعب باید تدابیر بیشتری اتخاذ شود.

وی در پایان گفت: دشمن در تلاش است اتحاد و انسجام ملی را خدشه‌دار کند، اما افکار عمومی نسبت به این تلاش‌ها آگاه بوده و هوشیاری خود را حفظ خواهند کرد.