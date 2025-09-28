  1. استانها
  2. مازندران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

سردار مفخمی: ۱۳۰ تن برنج تقلبی در بابل کشف شد

بابل - فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال قبل از عرضه در بازار در عملیات بازرسی از انبار واحد های صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری برنج تقلبی در انبار پنج واحد صنفی، مطلع شدند و برنامه ریزی لازم برای بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس مشخص شد که متصدیان این واحد های صنفی مقادیری برنج مرغوب را با برنج های نامرغوب خارجی مخلوط و قصد عرضه آن در بازار به عنوان برنج مرغوب ایرانی را دارند.

فرمانده انتظامی استان مازندران یادآور شد: با شناسایی این محل ها و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، از این انبارها، بازرسی و مقدار ۱۳۰ تن برنج تقلبی کشف شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه ارزش برنج های مکشوفه از سوی کارشناسان بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال ارزیابی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با پدیده های قاچاق و احتکار کالا را از مهمترین برنامه های پلیس بابل بوده و قاطعانه با افراد برهم زننده امنیت اقتصادی برخورد می شود.

