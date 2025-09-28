کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی همزمان با آزمون ارتقای دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در آزمون دستیاری دندانپزشکی ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کردند.

کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی امروز ۶ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اصلاحات اعلام شده در کلید اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره سی و نهم انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد.

درس شماره سؤال دفترچه الف شماره سؤال دفترچه ب اصلاح کلید آسیب شناسی دهان و فک و صورت ۴۱ ۱۷۱ گزینه های «ب» و «د» درست هستند. ۴۲ ۱۷۲ سؤال حذف شد اندودانتیکس ۲۴ ۱۹۴ گزینه های «ج» و «د» درست هستند. ارتودانتیکس ۹ ۲۱۹ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند. رادیولوژی دهان و فک و صورت ۱۹۵ ۲۵ سؤال حذف شد جراحی دهان و فک و صورت ۱۴۵ ۹۵ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند. بیماری های دهان و فک و صورت ۷۱ ۱۶۱ سؤال حذف شد زبان انگلیسی ۲۴۳ ۲۴۳ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند. پروتزهای دندانی ۸۴ ۱۲۴ گزینه های «ب» و «د» درست هستند. ۹۲ ۱۳۲ گزینه «ج» درست است. ۱۰۰ ۱۴۰ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند. ۱۰۳ ۱۴۳ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند. ۱۰۵ ۱۴۵ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند. ۱۱۰ ۱۵۰ گزینه های «ب» و «د» درست هستند.

اعتراضات مربوط به دروس دندانپزشکی کودکان، پریودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، سلامت دهان و مواد دندانی ناوارد اعلام شدند.