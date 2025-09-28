کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی همزمان با آزمون ارتقای دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در آزمون دستیاری دندانپزشکی ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کردند.
کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی امروز ۶ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اصلاحات اعلام شده در کلید اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره سی و نهم انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد.
|درس
|شماره سؤال دفترچه الف
|شماره سؤال دفترچه ب
|اصلاح کلید
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|۴۱
|۱۷۱
|گزینه های «ب» و «د» درست هستند.
|۴۲
|۱۷۲
|سؤال حذف شد
|اندودانتیکس
|۲۴
|۱۹۴
|گزینه های «ج» و «د» درست هستند.
|ارتودانتیکس
|۹
|۲۱۹
|گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
|رادیولوژی دهان و فک و صورت
|۱۹۵
|۲۵
|سؤال حذف شد
|جراحی دهان و فک و صورت
|۱۴۵
|۹۵
|گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
|بیماری های دهان و فک و صورت
|۷۱
|۱۶۱
|سؤال حذف شد
|زبان انگلیسی
|۲۴۳
|۲۴۳
|گزینه های «ب» و «ج» درست هستند.
|پروتزهای دندانی
|۸۴
|۱۲۴
|گزینه های «ب» و «د» درست هستند.
|۹۲
|۱۳۲
|گزینه «ج» درست است.
|۱۰۰
|۱۴۰
|گزینه های «الف» و «ج» درست هستند.
|۱۰۳
|۱۴۳
|گزینه های «الف» و «ج» درست هستند.
|۱۰۵
|۱۴۵
|گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
|۱۱۰
|۱۵۰
|گزینه های «ب» و «د» درست هستند.
اعتراضات مربوط به دروس دندانپزشکی کودکان، پریودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، سلامت دهان و مواد دندانی ناوارد اعلام شدند.
نظر شما