  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی همزمان با آزمون ارتقای دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در آزمون دستیاری دندانپزشکی ۲ هزار و ۵۵۹ نفر شرکت کردند.

کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی امروز ۶ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اصلاحات اعلام شده در کلید اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره سی و نهم انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد.

درس شماره سؤال دفترچه الف شماره سؤال دفترچه ب اصلاح کلید
آسیب شناسی دهان و فک و صورت ۴۱ ۱۷۱ گزینه های «ب» و «د» درست هستند.
۴۲ ۱۷۲ سؤال حذف شد
اندودانتیکس ۲۴ ۱۹۴ گزینه های «ج» و «د» درست هستند.
ارتودانتیکس ۹ ۲۱۹ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
رادیولوژی دهان و فک و صورت ۱۹۵ ۲۵ سؤال حذف شد
جراحی دهان و فک و صورت ۱۴۵ ۹۵ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
بیماری های دهان و فک و صورت ۷۱ ۱۶۱ سؤال حذف شد
زبان انگلیسی ۲۴۳ ۲۴۳ گزینه های «ب» و «ج» درست هستند.
پروتزهای دندانی ۸۴ ۱۲۴ گزینه های «ب» و «د» درست هستند.
۹۲ ۱۳۲ گزینه «ج» درست است.
۱۰۰ ۱۴۰ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند.
۱۰۳ ۱۴۳ گزینه های «الف» و «ج» درست هستند.
۱۰۵ ۱۴۵ گزینه های «الف» و «ب» درست هستند.
۱۱۰ ۱۵۰ گزینه های «ب» و «د» درست هستند.

اعتراضات مربوط به دروس دندانپزشکی کودکان، پریودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، سلامت دهان و مواد دندانی ناوارد اعلام شدند.

کد خبر 6604927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها