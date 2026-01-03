  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

فردا آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی

فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۵۵۹ نفر برگزار شد و نتایج نهایی سی و نهمین آزمون دستیاری دندانپزشکی در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.

پیش از این ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه‌ای در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ١۴٠۴ تعداد ۴۰۰ نفر اعلام شده بود.

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیرش سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کردند.

بر اساس مصوبات نشست ۴۷ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت، تکمیل ظرفیت‌های خالی مانده سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی از میان داوطلبان ِ مردود که موفق به کسب نمره حدنصاب (۵۰ درصد نمره کل خام آزمون) شده و مجاز به انتخاب رشته / محل بوده اند انجام می‌شود.

شرط لازم برای قبولی در این مرحله احراز ۹۰ درصد نمره حدنصاب علمی رشته / محل مورد نظر است.

فرم انتخاب رشته / محل برای مرحله تکمیل ظرفیت تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس است و داوطلبان دارای شرایط اعلام شده در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب رشته / محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

ظرفیت موجود در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی ۳۴ نفر در رشته‌های آسیب شناسی دهان و فک و صورت، بیماری‌های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت و اندودانتیکس است.

