پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی شدند

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از خالی شدن زندان های پنج استان از محکومان جرایم تعزیراتی در پی آخرین عفو رهبر معظم انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، نعمت اله بیراوندی گفت: در پی تصمیمات اخیر و اجرای عفو رهبر معظم انقلاب به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) مصادف با ۱۷ ربیع الاول، تعداد زندانیان تعزیراتی در استان های اردبیل، ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و گلستان به صفر رسید.

مدیرکل اجرای احکام افزود: تعداد کل زندانیان این استان ها ۱۹ نفر شامل پنج نفر اردبیل، ۲ نفر ایلام، هفت نفر سیستان و بلوچستان، یک نفر خراسان شمالی و چهار نفر گلستان بوده که از عفو عمومی بهره‌مند شده‌اند.

بیراوندی گفت: این اقدام به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تسهیل در فرآیند بازپروری و اصلاح افراد صورت گرفته است که به‌ویژه در تعزیرات حکومتی، هدف از این عفو کاهش فشار بر سیستم قضائی و زندان‌ها و در عین حال فراهم کردن فرصتی برای اصلاح متخلفان و بازگشت آنان به جامعه است.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب با آزادی ۴۳۰ نفر از زندانیان محکوم تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

