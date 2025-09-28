امیر فولادی: دفاع مقدس ریشه هویت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فولادی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس دفاع مقدس را نمادی بیبدیل از ایثار، فداکاری و هویت ملی کشور دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس باید همواره پاس داشته شده و به نسلهای آینده منتقل شود.
وی با اشاره به نقش بیبدیل کارکنان نظام سلامت مازندران در دوران دفاع مقدس گفت: ایثارگریها و فداکاریهای این عزیزان در آن دوران و همچنین تلاشهای خالصانه آنها در مقابله با بیماری کرونا، نمونهای زنده از روحیه خودگذشتگی و مقاومت ملت ایران است.
امیر فولادی دفاع مقدس را مملو از مفاهیمی چون اخلاق، دین، معنویت و ایثار خواند و افزود: نگاه به دفاع مقدس به عنوان ریشه هویت ملی، تضمینی برای حفظ و تداوم ارزشهای انقلابی و اسلامی در نسلهای آینده است.
وی با استناد به آیات قرآن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت بزرگداشت شهدا، برگزاری مراسمهای یادبود هفته دفاع مقدس را فرصتی برای ادای دین به پیشکسوتان و خانوادههای شهدا دانست و اظهار داشت: این برنامهها مانع از کمرنگ شدن ارزشهای دفاع مقدس و ناخرسندی دشمنان نظام میشود.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به مشارکت گسترده مردمی در دوران دفاع مقدس گفت: بیش از پنج میلیون رزمنده شامل دو میلیون سرباز و دو میلیون بسیجی در صحنههای دفاع و مقاومت حضور داشتند که این آمار گویای عمق پیوند مردم با نیروهای مسلح است.
