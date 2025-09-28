مکانیسم ماشه ابزار دشمن برای ایجاد ناامیدی در بین مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در در نشست شورای برنامه‌ریزی و فعالان اقتصادی استان سمنان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در استانداری سمنان، بیان کرد: دشمن بعد از جنگ سخت در دوران هشت سال دفاع مقدس و تجربه اراده ملت ایران، رو به جنگ ترکیبی آورده است.

وی با بیان اینکه دشمن در این جنگ ترکیبی و شناختی تلاش دارد تا به روحیه مردم آسیب بزند، افزود: آخرین نمونه این تلاش ها برای ایجاد ناامیدی در بین مردم ایران اسلامی، مکانیسم ماشه است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه مکانسیم ماشه یکی از ابزارهای دشمن برای ایجاد ناامیدی در کشورمان است، تاکید داشت: دشمنان ما می کوشند تا به اعتماد عمومی ضربه بزنند و مردم را ناامید سازند تا فضای روانی حاکم بر کشورمان را تغییر دهند.

مطیعی با بیان اینکه رسانه ها در مقابله با این فضاسازی ها نقش مهمی دارند، افزود: دستگاه های دولتی و خدماتی ما می بایست نسبت به اطلاع رسانی دقیق اقدامات و گشایش های صورت گرفته اقدام و رسانه ها هم اطلاعات را به صورت دقیق و صحیح اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه امروز نیاز است که واقعیت ها برای مردم روشن شود، افزود: هر کس در هر لباسی باید در زمینه امید آفرینی و مقابله با این حربه های دشمنان، تلاش کند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه انتظار ما از مسئولان این است که در راستای توسعه همه جانبه استان بکوشند و در این زمینه برنامه ریزی مدون داشته باشند، گفت: رفع مسائل مرتبط با صنایع و سرمایه گذاران از جمله مهمترین اقداماتی است که مسئولان دولتی در استان سمنان باید صورت دهند.

مطیعی همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای کاهش ناترازی انرژی در کشورمان، ابراز داشت: یکی از اقشاری که به شدت از این ناترازی ضربه خورد، صنایع و تولیدگران بودند که دولت باید توجه جدی به این موضوع داشته باشد.