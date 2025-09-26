به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد المهدی با بیان اینکه زورگویی آمریکا علیه مردم ما هیچ گاه تمامی ندارد، ابراز داشت: هدف استکبار تسلیم کردن ایران است.

وی با تاکید بر اینکه به نام مذاکره زیر بار حرف زور نخواهیم رفت، افزود: آمریکا تنها می‌خواهد خواسته‌های خود را بر ما تحمیل کند که در این راه هیچگاه موفق نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه تقویت در تمامی ابعاد و بودن ایران قوی راه حل تمامی امور است، ابراز داشت: نباید تهدیدها را پذیرفت بلکه باید در مقابل دشمن ایستاد.

مطیعی با تاکید بر اینکه اتحاد ملی همواره توانسته ما را در هر عرصه‌ای پیروز میدان کند، تصریح کرد: اکنون وظیفه ما در برابر دشمن اتحاد برای حفظ منافع کشور است.

وی با بیان اینکه ایران هیچ گاه دنبال بمب اتم نبوده و نیست، افزود: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب غنی سازی برای دست‌یابی به کاربری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تعطیل نخواهد شد.