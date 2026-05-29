اعتماد ملت به تیم مذاکره کننده؛ محرمانگی مذاکرات را دریابید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در در مصلای امیرالمومنین(ع) با اشاره به حوادث روز و به خصوص مذاکرات بیان کرد: در موضوع مذاکرات باید به این اصل توجه داشت که ما به دشمن بی اعتماد هستیم.

وی با اشاره به صحبت های رهبر شهید انقلاب اسلامی در خصوص عدم اعتماد به دشمن در مذاکرات بیان کرد: در ارتباط با مذاکرات دو اصل اساسی وجود دارد نخست اینکه ملت ایران به تیم مذاکره کننده اعتماد کامل داشته و دوم باید از تفرقه به شدت پرهیز و جلوگیری کرد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه ملت همانقدر که از دشمن بی اعتماد هستند به تیم مذاکره کننده ایران اعتماد دارند، بیان کرد: مذاکره کنندگان ایران اسلامی قطعا زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند و از این بابت است که مردم ما به آن‌ها اعتماد دارند.

مطیعی با بیان اینکه دلیل دومی که مردم ما به تیم مذاکره کننده اعتماد دارد این است که خطوط اصلی مذاکرات بر اساس منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی تعیین شده و از اصول ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

وی با بیان اینکه مردم باید از تحلیل‌های نادرست دوری کنند، افزود: برخی گمانه زنی‌ها امروز به واسطه فقدان اطلاعات درست، صحیح نیست و به مسائل دامن می زند که باید هوشیار بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه برخی مسائل مذاکرات به واسطه ملاحظات مرتبط با شرایط کشور محرمانه بوده و رسانه‌ای نشده است، بیان کرد: همین مسائل بعضاً سبب بروز برخی تحلیل‌های نادرست می‌شود که نباید به آن‌ها اعتنا کرد.

مطیعی با بیان اینکه شایعات زمینه توطئه دشمن را فراهم می‌کند، گفت: در برهه کنونی حفظ اتحاد و انسجام زیر لوای ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی اهمیت دارد.