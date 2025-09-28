خدمت به مردم توفیق الهی؛ کمک های جهادی سرآغاز تحولی ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی غروب یکشنبه در رزمایش مواسات و کمک مومنانه در کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین سمنان، ابراز داشت: این قبیل اقدامات نمونه بارز کمک جهادی مردم در خدمت به محرومان جامعه است.

وی قرار گرفتن اراده، اخلاص و همدلی را مایع برکت در زندگی محرومان و آسیب دیدگان اجتماعی دانست و افزود: خدمت واقعی به مردم می تواند سرآغاز تحول ماندگار در جامعه شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی بابیان اینکه تداوم این اقدامات تقویت سرمایه های اجتماعی را به همراه دارد، ابراز داشت: نمونه این مشارکت میتواند الگوی ملی و عملی برای سایر مناطق کشور شود.

زهرایی خدمت به مردم را توفیق الهی برای مدیران دانست و تصریح کرد: قطعاً ضمن ایجاد محبوبیت دعای خبر مردم نیز پشت سر آنها خواهد بود.

وی از تلاش عوامل برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان تقدیر کرد و افزود: استمرار این دست اقدامات در سایر استان های کشور نیز مورد تاکید است.