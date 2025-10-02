توزیع بیش از ۱۲ هزار بسته کمک مومنانه در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی عصر پنج شنبه در حاشیه رزمایش توزیع کمک های مومنانه در ادامه برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با تشکر از همکاری مردم خیر و گروههای جهادی و بسیجیان، گفت: پشتیبانی از نیازمندان همواره اولویت ما بوده است و این اقدام در سطح پایگاههای مقاومت بسیج، حوزههای مقاومت و گروههای جهادی انجام شده است. کمکهای جمعآوری شده، نشاندهندهی همت شما عزیزان در این مسیر است.
وی ادامه داد: از سی و یکم شهریور، که اولین روز هفته دفاع مقدس به شمار میرود، حدود شش هزار قلم لوازمالتحریر و چهار هزار و پانصد بسته معیشتی در سطح شهرستانها توزیع شده است. امروز نیز با همت بسیج سازندگی استان، حدود هزار و دویست بسته معیشتی دیگر تأمین شده است. بهطور کلی، بالغ بر دوازده هزار بسته شامل لوازمالتحریر و بستههای معیشتی در استان توزیع خواهد شد.
فرمانده سپاه استان گفت: این بستههایی که امروز در اختیار عزیزان قرار میگیرد، انشاءالله در روزهای آینده بهطور محترمانهای به دست نیازمندان خواهد رسید. هزینه بستههای امروز بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است. همانطور که مستحضر هستید، تأمین این اقلام به صورت متمرکز موجب صرفهجویی نسبی در هزینهها میشود. مبلغی که عزیزان ما برای تأمین و خرید این اقلام پیگیری کردند، بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است.
وی افزود: امیدواریم خداوند این تلاش و زحمات بیدریغ عزیزانمان در مجموعه سپاه قمر بنیهاشم علیه السلام را مورد قبول خود قرار دهد. از شما که همواره برنامهها را پوشش داده و در باب جهاد امیدآفرینی رسانهای کردهاید، سپاسگزاریم. انشاءالله خداوند تلاشهای شما را پذیرفته و موفقتان بگرداند.
وی تصریح کرد: این کمکها همچنان ادامه خواهد داشت و آرزوی ما این است که روزی برسد که در جامعه هیچ نیازمندی وجود نداشته باشد. این آرمان الهی است و قانون خدا بر این است که جامعه به سمت تحقق این هدف پیش برود.
وی, گفت: ما به جامعه آرمانیمان که انشاءالله در زمان ظهور واقع خواهد شد، امید داریم. در آن زمان، به حمد خدا دیگر فقیری وجود نخواهد داشت و آرزوی ما این است که به آن مرحله برسیم. با این حال، با توجه به شرایط موجود و وضعیت اقشار آسیبپذیر، نیت خادمیاران عزیز استان در مجموعه سپاه قمر بنیهاشم، بسیج سازندگی و گروههای جهادی این است که در تقویمهای مذهبی و مناسبتی بهطور مستمر اقداماتی انجام دهند.
سردار افضلی افزود: از همین حالا پیگیری و آمادهسازی برای توزیع کمکها آغاز شده است و به محض آماده شدن، گزارش کاملی از فعالیتها و دستاوردها خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد. امیدواریم این حلقهی اتصال و همدلی هیچگاه قطع نشود و همواره در کنار یکدیگر بتوانیم به نیازمندان یاری رسانیم.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان چهارمحال و بختیاری نیز درباره محتوای بسته های معیشتی آماده توزیع، گفت: این بسته ها شامل چهار قلم هستند: برنج، روغن، ماکارونی و رب گوجهفرنگی.
سرهنگ پاسدار هوشنگ فولادی افزود: این کمکها توسط گروههای جهادی شناسایی شده بین افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند در مناطق کمتر برخوردار استان توزیع خواهد شد.
وی افزود: انشاءالله به مناسبت هفته دفاع مقدس و ولادت پر سعادت امام حسن (ع)، این اقلام در دسترس نیازمندان قرار خواهند گرفت.
فولادی تصریح کرد: با احتساب توزیع ۱۲ هزار بسته مومنانه طی هفته دفاع مقدس، در واقع، از ابتدای سال تاکنون، بیش از بیست و پنج هزار بسته معیشتی در سال ۱۴۰۴ توسط گروههای جهادی توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته تعداد بیشتر از این عدد نیز بوده و گزارش ما بر اساس آماری است که به بسیج سازندگی برای جمعبندی نهایی در سراسر استان تاکنون رسیده است.
