  1. استانها
  2. یزد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

مصدق: صدور گواهی انحصار وراثت در یزد الکترونیکی ‌شد

مصدق: صدور گواهی انحصار وراثت در یزد الکترونیکی ‌شد

یزد- مدیرکل ثبت‌احوال استان یزد گفت: صدور گواهی انحصار وراثت در یزد به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و وراث می‌توانند بدون مراجعه حضوری، گواهی معتبر با امضای دیجیتال دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصدق، صدور بدون درخواست گواهی انحصار وراثت را گام بزرگی در ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت‌احوال عنوان کرد و گفت: این گواهی، دارای کد یکتا و اعتبارسنجی بوده و با امضای دیجیتال مرکز صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت‌احوال کشور اعتبار خواهد داشت.

مصدق افزود: از ابتدای صدور تا ابلاغ نهایی، تمامی فرایندها مبتنی بر داده‌های دقیق و قابل‌استناد پایگاه سازمان ثبت‌احوال کشور و در بستری امن انجام می‌شود و با طراحی ساختار سامانه احراز هویت (هدا)، از افشای اطلاعات و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد شد، ضمن آنکه سهم‌الارث را به‌صورت الکترونیک هم مشخص می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: گواهی صادرشده در سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و هم‌زمان پیامک به وراث و ذی‌نفعان ارسال می‌شود و دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.

مصدق خاطرنشان کرد: در صورت وجود اعتراض وراث و ذی‌نفعان به گواهی الکترونیک انحصار وراثت، ظرف مدت ۱۰ روز با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت‌احوال کشور، اعتراض خود را به هیئت حل اختلاف ثبت‌احوال ارائه می‌کنند و در صورت وجود اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف، می‌توانند مراتب اعتراض خود را به ثبت‌احوال اعلام کنند.

کد خبر 6605025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها