وطنی:۲۰ پاسگاه حفاظت منابع طبیعی در استان ایلام فعال است

محسن وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌هایی که در اراضی ملی رخ می‌دهد، منشأ انسانی دارد؛ چه به‌صورت عمدی و چه غیرعمدی. متأسفانه در برخی مناطق به دلیل اختلافات قومی و قبیله‌ای، شاهد آتش‌سوزی‌های عمدی هستیم که خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد می‌کند.

وی افزود: در موارد غیرعمد نیز سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی افراد، مانند رها کردن آتش پس از ترک محل یا پرتاب فیلتر سیگار، زمینه‌ساز وقوع حریق می‌شود. این آتش‌سوزی‌ها نه‌تنها پوشش گیاهی بلکه حیات‌وحش، اکوسیستم و سرمایه ملی آیندگان را نابود می‌کند.

وطنی با اشاره به اهمیت جنگل‌ها در تولید اکسیژن و جذب گرد و غبار گفت: هر هکتار جنگل توان تولید اکسیژن برای ۱۰ نفر در سال را دارد و می‌تواند تا ۶۷ تن گرد و غبار را جذب کند. از این‌رو، حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و نباید تنها بر دوش یک سازمان یا نهاد باشد.

وی درباره ساختار یگان حفاظت منابع طبیعی استان ایلام توضیح داد: این یگان بر اساس اصول قانون اساسی و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و از سال ۱۳۸۵ در استان ایلام فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر، ۲۰ پاسگاه حفاظتی در سطح استان فعال هستند و ۱۲۰ نیروی یگان در این مراکز مشغول خدمت‌اند.

وطنی در ادامه به تجهیزات اطفای حریق اشاره کرد و گفت: در فصل حریق از ابزارهایی مانند دمنده، آتش‌کوه، فایرفلش، اره موتوری و دستی استفاده می‌شود. با این حال، مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی بسیار حیاتی است.

وی در پایان از شهروندان طبیعت‌دوست استان ایلام خواست: در مناطق جنگلی از روشن کردن آتش خودداری کنند و در صورت مشاهده دود، تخریب یا تصرف اراضی ملی، سریعاً با شماره یگان امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند. حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم ممکن نیست.