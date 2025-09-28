حمایت دانشجویان مشهدی از سخنان رییس جمهور در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، بعدازظهر یکشنبه جمعی از دانشجویان شهر مشهد با اجتماع در مقابل دانشگاه فردوسی این شهر از سخنان و مواضع رییس جمهور کشورمان در سازمان ملل متحد حمایت کردند.

این دانشجویان با در دست داشتن، پرچم کشور و دست نوشته هایی حمایت خود را از سخنان مقتدرانه «مسعود پزشکیان»، رییس جمهور کشورمان در سازمان ملل متحدد و بیان جنایت های رژیم اشغالگر قدس و تببین مواضع جمهوری اسلامی ایران، قدردانی کردند..

دانشجویان با شعارها و پلاکاردهایی رویکرد قاطع رییس‌جمهور اسلامی ایران در برابر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و جریان‌های غرب‌گرا را ارج نهادند.