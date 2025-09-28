به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری شهرستان بوشهر عصر یکشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان به ریاست هادی اخلاقی، مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر و با حضور محمد مظفری فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.
در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات قاسم خواجه، معاون پیشین توسعه و برنامهریزی فرمانداری بوشهر، «سید پرهام هاشمی» بهعنوان معاون جدید معرفی گردید.
فرماندار بوشهر در این آیین با اشاره به سیاستهای کلان دولت وفاق ملی در زمینه مردمیسازی مدیریت و توسعه متوازن مناطق اظهار داشت: رویکرد اصلی دولت، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط مستقیم با مردم و ارتقای خدمات در تمامی نقاط بهویژه در مناطق روستایی است.
مظفری با بیان اینکه جلب رضایت مردم زیربنای همه برنامهها و اقدامات دولت به شمار میرود، افزود: مدیران و مسئولان باید همواره اعتماد و رضایت عمومی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند و با تعامل سازنده با شهروندان زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف دولت را فراهم سازند.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف و مؤثر مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: تمامی مدیران موظفاند بهصورت شبانهروزی پاسخگوی مطالبات مردمی باشند، مشکلات را مستمر رصد کنند و همواره در خدمت مردم قرار گیرند.
فرماندار بوشهر خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید گزارش عملکرد خود را بهطور منظم ارائه دهند تا مسیر خدمترسانی شفاف، دقیق و قابل ارزیابی باشد.
مظفری همچنین با اشاره به تقارن هفته کودک و روز ملی روستا گفت: همانگونه که خدمات متنوع در مناطق شهری ارائه میشود، لازم است با هماهنگی شوراهای اسلامی و دهیاریها برنامهریزی منسجم برای روستاها صورت گیرد تا خدمات عمومی بهطور عادلانه در اختیار روستاییان قرار گیرد.
وی در پایان ضمن تقدیر از خدمات معاون پیشین فرمانداری، برای معاون جدید در انجام مسئولیتهای محوله آرزوی توفیق کرد و بر ضرورت همافزایی دستگاهها در مسیر توسعه پایدار شهرستان بوشهر تأکید نمود
