به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهری بوشهر با گرامیداشت هفته نکوداشت بوشهر اظهار داشت: در این هفته برنامه‌های مختلفی با حضور پرشور مردم برگزار شد که در این راستا شهید شاخص، شهروند افتخاری و چهره ماندگار در شانزدهمین سال هفته نکوداشت بوشهر معرفی و تجلیل شدند.

شهردار بوشهر با بیان اینکه طرح‌های عمران و خدمات شهری بوشهر توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای برای اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی و سرمایه‌ای در شهر بوشهر شده است و امروز شاهد افتتاح چند طرح هستیم.

وی با اشاره به افتتاح گذر سلامت در خیابان آزادگان بوشهر تصریح کرد: این طرح در مسیر رفت و برگشت به طول یک‌هزار و ۴۰۰ متر با ۱۴.۵ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در گذر سلامت امکانات لازم رفاهی و ورزشی طراحی و اجرا شده است، گفت: همچنین راست گرد ورودی شهر بوشهر به طول ۷۰۰ متر با اعتبار ۹ میلیارد تومان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

حیدری، افتتاح خیابان شهدای دریایی را از دیگر طرح‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۶.۲ میلیارد تومان در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شامل کافه کتاب با ۵ میلیارد تومان، رستوران ساحلی با ۲.۵ میلیارد تومان و ساختمان تاریخی بیلیارد در بافت بوشهر با ۲۳ میلیارد تومان را از جمله طرح‌های بخش سرمایه‌گذاری خصوصی دانست و بیان کرد: در هفته نکوداشت بوشهر در مجموع طرح‌های عمران شهری و سرمایه‌ای بوشهر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.

شهردار بوشهر به اهتزاز درآمدن پرچم خوش رنگ و زیبای جمهوری اسلامی در ورودی شهر بوشهر را از دیگر برنامه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در هفته نکوداشت بوشهر عملیات اجرایی گذر غرب محله تنگک‌ها به طول ۴ کیلومتر و عرض ۲۴ متر آغاز شده است که نقش مهمی در عرصه پدافند غیرعامل دارد.

حیدری از فعال شدن پروژه فانوس دریایی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: اسکله تفریحی و گردشگری بوشهر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شده که بخشی از این اسکله در ایام تعطیلات نوروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.