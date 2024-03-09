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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

در هفته نکوداشت بوشهر انجام شد؛

افتتاح طرح‌های بندر بوشهر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان

افتتاح طرح‌های بندر بوشهر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان

بوشهر- شهردار بوشهر گفت: در هفته نکوداشت بوشهر در مجموع طرح‌های عمران شهری و سرمایه‌ای بوشهر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهری بوشهر با گرامیداشت هفته نکوداشت بوشهر اظهار داشت: در این هفته برنامه‌های مختلفی با حضور پرشور مردم برگزار شد که در این راستا شهید شاخص، شهروند افتخاری و چهره ماندگار در شانزدهمین سال هفته نکوداشت بوشهر معرفی و تجلیل شدند.

شهردار بوشهر با بیان اینکه طرح‌های عمران و خدمات شهری بوشهر توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای برای اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی و سرمایه‌ای در شهر بوشهر شده است و امروز شاهد افتتاح چند طرح هستیم.

وی با اشاره به افتتاح گذر سلامت در خیابان آزادگان بوشهر تصریح کرد: این طرح در مسیر رفت و برگشت به طول یک‌هزار و ۴۰۰ متر با ۱۴.۵ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در گذر سلامت امکانات لازم رفاهی و ورزشی طراحی و اجرا شده است، گفت: همچنین راست گرد ورودی شهر بوشهر به طول ۷۰۰ متر با اعتبار ۹ میلیارد تومان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

حیدری، افتتاح خیابان شهدای دریایی را از دیگر طرح‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۶.۲ میلیارد تومان در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شامل کافه کتاب با ۵ میلیارد تومان، رستوران ساحلی با ۲.۵ میلیارد تومان و ساختمان تاریخی بیلیارد در بافت بوشهر با ۲۳ میلیارد تومان را از جمله طرح‌های بخش سرمایه‌گذاری خصوصی دانست و بیان کرد: در هفته نکوداشت بوشهر در مجموع طرح‌های عمران شهری و سرمایه‌ای بوشهر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر افتتاح شد.

شهردار بوشهر به اهتزاز درآمدن پرچم خوش رنگ و زیبای جمهوری اسلامی در ورودی شهر بوشهر را از دیگر برنامه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در هفته نکوداشت بوشهر عملیات اجرایی گذر غرب محله تنگک‌ها به طول ۴ کیلومتر و عرض ۲۴ متر آغاز شده است که نقش مهمی در عرصه پدافند غیرعامل دارد.

حیدری از فعال شدن پروژه فانوس دریایی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: اسکله تفریحی و گردشگری بوشهر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شده که بخشی از این اسکله در ایام تعطیلات نوروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6050206

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