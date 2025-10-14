به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرماندار بوشهر با جمعی از پیشکسوتان ورزش با محوریت بررسی وضعیت موجود و راهکارهای توسعه ورزش شهرستان برگزار شد.
در این نشست که عصر سه شنبه با حضور محمد مظفری فرماندار بوشهر و جمعی از پیشکسوتان رشتههای مختلف ورزشی برگزار شد، بر نقش مؤثر پیشکسوتان در توسعه ورزش، تقویت سازمانهای مردمنهاد و ارتقای جایگاه جوانان تأکید شد.
فرماندار بوشهر در این نشست ضمن تجلیل از خدمات و مجاهدتهای پیشکسوتان عرصه ورزش، آنان را سرمایههای اجتماعی و الگوهای تعهد و انگیزه برای نسل جوان دانست و اظهار داشت: بهرهگیری از تجربه و اندیشه پیشکسوتان، مسیر توسعه متوازن ورزش در شهرستان را تسهیل میکند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی در حمایت از حوزه ورزش و جوانان افزود: سیاستهای توسعهای باید با محوریت برونسپاری فعالیتها و تقویت نقش سازمانهای مردمنهاد اجرا شود تا زمینه مشارکت مؤثر مردمی فراهم گردد.
مظفری همچنین بر اهمیت مطالبهگری آگاهانه و مسئولانه در جامعه ورزش تأکید کرد و گفت: طرح مطالبات کارشناسیشده میتواند زمینهساز تصمیمگیری دقیق و تخصیص هدفمند منابع در حوزه ورزش باشد.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر لزوم تکریم پیشکسوتان و بهبود وضعیت رفاهی آنان، این موضوع را از اولویتهای اصلی حوزه ورزش و جوانان شهرستان عنوان کرد.
