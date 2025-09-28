به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت شاخص‌های عمرانی در ارزیابی عملکرد استان‌ها، کاهش آمار تلفات جاده‌ای، رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از جمله شاخص‌های کلیدی این ارزیابی دانست.

وی خاطر نشان کرد: استان کردستان دارای یکی از پرریسک‌ترین محورهای مواصلاتی کشور بوده و وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان مطلوب نیست بنابراین نیازمند پیگیری جدی استان برای بهبود این شرایط هستیم.

حبیبی به وضعیت تصادفات درون‌شهری پرداخت و با استناد به آمار پزشکی قانونی اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد جان‌باختگان ناشی از تصادفات شهری ۲۹ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل این آمار تغییر نکرده است.

به گفته وی، با وجود رشد جمعیت و افزایش خودروها، ثبات در این آمار را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد، اما شدت حوادث شهری همچنان نگران‌کننده است.

وی اجرای طرح‌هایی نظیر آرام‌سازی معابر پرتردد، نصب دوربین‌های ثبت تخلف، راه‌اندازی خودروهای سیار کنترل ترافیک، ایمن‌سازی گذرگاه‌های عابر پیاده، بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نظارت بر خطوط ویژه تاکسی، فرهنگ‌سازی ترافیکی و ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش را از اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات و بهبود وضعیت ترافیکی شهرها دانست.

معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین به وضعیت تصادفات در سال گذشته پرداخت و اعلام کرد: تلفات جاده‌ای استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، طبق گزارش پلیس راه استان، مجموع تصادفات فوتی در محورهای شهری، روستایی و بین‌شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش دارد.

حبیبی از شناسایی ۱۶ نقطه حادثه‌خیز در محورهای برون‌شهری استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی در برخی از این نقاط در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به آمار پزشکی قانونی در پنج‌ماهه نخست سال جاری اعلام کرد: ۱۹۹ نفر در تصادفات جاده‌ای برون‌شهری و روستایی استان جان خود را از دست داده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین دلایل افزایش تلفات در محورهای روستایی را شامل سرعت غیرمجاز، نبود علائم هشداردهنده کافی و عدم ایمن‌سازی مناسب مسیرها دانست و بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر از سوی دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.