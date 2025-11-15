به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای کردستان اظهار کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه چهارخطه‌کردن گردنه صلوات‌آباد اختصاص یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد: این پروژه باید با اتکا به مطالعات فنی دقیق و امکان‌سنجی اصولی اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی محور صلوات‌آباد، به ریزش اخیر دیواره این گردنه اشاره کرد و اظهار کرد: این حادثه ضرورت وجود مسیر جایگزین در شرایط بحرانی و پدافندی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی افزود: اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید برای ایمن‌سازی این محور در نظر گرفته شود.

حبیبی گفت: اجرای پروژه اتصال هلیزآباد از طریق تونل و ایجاد مسیر بای‌پس در محدوده تونل‌های ۳ تا ۴ می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی ایفا کند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به شرایط خاص توپوگرافی استان کردستان و شبکه‌های پرخطر جاده‌ای آن، افزود: کردستان یکی از پرریسک‌ترین استان‌ها در زمینه ایمنی راه‌ها است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از اعتبارات استان به حوزه ایمنی و بهبود زیرساخت‌های راه اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین از افزایش تلفات جاده‌ای در هفت‌ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در محدوده‌های برون‌شهری حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تصادفات منجر به فوت در محورهای فرعی و روستایی نیز در همین مدت رشد داشته و ایمن‌سازی این محورها می‌تواند نقش زیادی در کاهش تصادفات ایفا کند.

حبیبی در پایان گفت: اگر سالانه حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شود، می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به میانگین کشوری امیدوار بود.