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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای چهارخطه‌کردن گردنه صلوات‌آباد سنندج

اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای چهارخطه‌کردن گردنه صلوات‌آباد سنندج

سنندج- معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کردستان، ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه چهارخطه‌کردن گردنه صلوات‌آباد اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راههای کردستان اظهار کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه چهارخطه‌کردن گردنه صلوات‌آباد اختصاص یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد: این پروژه باید با اتکا به مطالعات فنی دقیق و امکان‌سنجی اصولی اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی محور صلوات‌آباد، به ریزش اخیر دیواره این گردنه اشاره کرد و اظهار کرد: این حادثه ضرورت وجود مسیر جایگزین در شرایط بحرانی و پدافندی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی افزود: اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید برای ایمن‌سازی این محور در نظر گرفته شود.

حبیبی گفت: اجرای پروژه اتصال هلیزآباد از طریق تونل و ایجاد مسیر بای‌پس در محدوده تونل‌های ۳ تا ۴ می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی ایفا کند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به شرایط خاص توپوگرافی استان کردستان و شبکه‌های پرخطر جاده‌ای آن، افزود: کردستان یکی از پرریسک‌ترین استان‌ها در زمینه ایمنی راه‌ها است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از اعتبارات استان به حوزه ایمنی و بهبود زیرساخت‌های راه اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین از افزایش تلفات جاده‌ای در هفت‌ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در محدوده‌های برون‌شهری حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تصادفات منجر به فوت در محورهای فرعی و روستایی نیز در همین مدت رشد داشته و ایمن‌سازی این محورها می‌تواند نقش زیادی در کاهش تصادفات ایفا کند.

حبیبی در پایان گفت: اگر سالانه حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شود، می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به میانگین کشوری امیدوار بود.

کد مطلب 6657018

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