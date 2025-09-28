تأکید «مطهری اصل» بر نقش حیاتی بصیرت مردم و وحدت دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل عصر یکشنبه در نشست صمیمی با دانشگاهیان آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از حضور روسای دانشگاهها، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، بر نقش حیاتی ملت ایران در پیشرفت و حفظ نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای چهار دهه گذشته، از فتنههای سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی تا فشارهای اقتصادی و تحریمهای خارجی، گفت: حضور آگاهانه و با بصیرت مردم، بزرگترین سد در برابر این توطئهها بوده است. همین ویژگی باعث شده که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تکیه اصلی خود را بر ملت قرار دهند و از آنان هیچگاه گلهای نکنند، در حالی که انتقادات جدی به برخی خواص و نخبگان وارد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل افزود: ملت ایران با دستان خالی، رژیم فاسد را ساقط کرده و نخستین نظام اسلامی مبتنی بر ترکیب ولایت فقیه و جمهوریت را بنا کردند؛ الگویی که پیش از جمهوری اسلامی در هیچ دورهای از تاریخ اسلام و جهان سابقه نداشت.
وی گفت: در حوادث اخیر، از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا اغتشاشات گذشته، مردم با هوشمندی و هماهنگی، صف واحدی در دفاع از کشور تشکیل دادند؛ تا جایی که حتی گروههای خلافکار نیز به احترام مردم دست به اقدام خلاف نزدند.
امام جمعه تبریز به جایگاه ممتاز تبریز پرداخت و گفت: تبریز مرکزیت تمام ترکها و آذریهای جهان است و با سه ویژگی مهربانی، مهماننوازی و ولایتپذیری شناخته میشود. این شهر در شاخصهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی جایگاهی برجسته دارد و باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزههای علمیه، مراکز فرهنگی و رسانهها برای ارتقای آن بهره برد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل با تاکید بر وحدت داخلی استان، بیان کرد: دانشگاهها باید به جای رقابتهای منفی، به عرصه همافزایی و تقویت آرمانهای ملی و انقلابی تبدیل شوند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین نقش بانوان را در اصلاح و ارتقای فرهنگی جامعه برجسته دانست و گفت: بانوان محجبه و باعفت میتوانند از طریق گفتوگو، بانوان بیحجاب را به رعایت ارزشها تشویق کنند؛ راهکار اثربخش، تشکیل کرسیهای آزاداندیشی ویژه بانوان در دانشگاهها و مراکز فرهنگی است.
نظر شما