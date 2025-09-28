  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

تأکید «مطهری اصل» بر نقش حیاتی بصیرت مردم و وحدت دانشگاهیان

تأکید «مطهری اصل» بر نقش حیاتی بصیرت مردم و وحدت دانشگاهیان

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، بصیرت مردم و وحدت دانشگاهیان را ستون اصلی اقتدار نظام خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر یکشنبه در نشست صمیمی با دانشگاهیان آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از حضور روسای دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، بر نقش حیاتی ملت ایران در پیشرفت و حفظ نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های چهار دهه گذشته، از فتنه‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی تا فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی، گفت: حضور آگاهانه و با بصیرت مردم، بزرگ‌ترین سد در برابر این توطئه‌ها بوده است. همین ویژگی باعث شده که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تکیه اصلی خود را بر ملت قرار دهند و از آنان هیچ‌گاه گله‌ای نکنند، در حالی که انتقادات جدی به برخی خواص و نخبگان وارد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل افزود: ملت ایران با دستان خالی، رژیم فاسد را ساقط کرده و نخستین نظام اسلامی مبتنی بر ترکیب ولایت فقیه و جمهوریت را بنا کردند؛ الگویی که پیش از جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای از تاریخ اسلام و جهان سابقه نداشت.

وی گفت: در حوادث اخیر، از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا اغتشاشات گذشته، مردم با هوشمندی و هماهنگی، صف واحدی در دفاع از کشور تشکیل دادند؛ تا جایی که حتی گروه‌های خلافکار نیز به احترام مردم دست به اقدام خلاف نزدند.

امام جمعه تبریز به جایگاه ممتاز تبریز پرداخت و گفت: تبریز مرکزیت تمام ترک‌ها و آذری‌های جهان است و با سه ویژگی مهربانی، مهمان‌نوازی و ولایت‌پذیری شناخته می‌شود. این شهر در شاخص‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و تمدنی جایگاهی برجسته دارد و باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها برای ارتقای آن بهره برد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر وحدت داخلی استان، بیان کرد: دانشگاه‌ها باید به جای رقابت‌های منفی، به عرصه هم‌افزایی و تقویت آرمان‌های ملی و انقلابی تبدیل شوند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین نقش بانوان را در اصلاح و ارتقای فرهنگی جامعه برجسته دانست و گفت: بانوان محجبه و باعفت می‌توانند از طریق گفت‌وگو، بانوان بی‌حجاب را به رعایت ارزش‌ها تشویق کنند؛ راهکار اثربخش، تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی ویژه بانوان در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی است.

کد خبر 6605142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها