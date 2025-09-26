به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب بر تداوم غنیسازی اورانیوم تأکید کرده و مذاکره با آمریکا را منتفی دانستهاند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول ۴۸ سال گذشته در برابر تحریمها و فشارهای خارجی ایستادگی کرده و هیچگاه حاضر به مذاکره با رژیم فاسد آمریکا نخواهد شد، مگر اینکه موجودیت رژیم صهیونیستی از میان برداشته شود.
مطهری اصل همچنین به سخنرانی اخیر رئیسجمهور کشور در سازمان ملل متحد پرداخت و آن را موفقیتآمیز توصیف کرد. او گفت: دکتر پزشکیان در این مجمع بینالمللی با صراحت از حقوق ملت ایران دفاع کرد و پیام روشنی به جهانیان رساند.
خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به شرایط نابسامان بازار و افزایش ناگهانی قیمتها اظهار کرد: نبود نظارت مؤثر سبب شده تا طی روزهای اخیر شاهد نوسانات جدی در قیمت کالاها باشیم. به گفته وی، در کشوری که تحت فشار استکبار جهانی قرار دارد، دولت وظیفه دارد کنترل بازار را جدیتر دنبال کند تا اقشار ضعیف جامعه زیر بار مشکلات معیشتی قرار نگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با اشاره به مناسبت روز صنعت و معدن از دولت خواستار توجه بیشتر به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد و تأکید کرد: مسئولانی که در ادارات و بانکها در مسیر توسعه استان کمکاری میکنند یا سرمایهها را به خارج از کشور انتقال میدهند، باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
مطهریاصل همچنین با اشاره به حمایتهای مردمی از غزه گفت: کمک به مردم فلسطین وظیفهای انسانی و اسلامی است. به گفته او، مردم تبریز تاکنون بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به این امر اختصاص دادهاند که شامل کمکهای نقدی، طلا، سکه و ارز بوده است.
امام جمعه تبریز با نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس، از شهروندان خواست تا در ویژهبرنامههای این ایام بهویژه مراسمی که در سنگفرش مصلی برگزار میشود، حضور فعال داشته باشند و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه دارند.
وی همچنین موضوع مصرف انرژی را مورد توجه قرار داد و از مردم خواست در شرایط کنونی کشور، حتی در فصول سرد سال، مصرف انرژی را مدیریت کنند. او افزود: با توجه به ناترازی موجود در تأمین انرژی، صرفهجویی به عنوان یک وظیفه ملی باید در دستور کار همگان باشد.
وی در پایان یادآور شد: حضور در نماز جمعه تنها به ادای یک فریضه محدود نمیشود، بلکه فرد مؤمن باید در تمام عرصههای زندگی شخصی و اجتماعی خود نظم و مسئولیتپذیری داشته باشد.
